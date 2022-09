Müller cree que Alemania debería seguir el "modelo" del Madrid

El mediapunta alemán ha destacado que el club blanco "mantiene la cabeza alta y la confianza en sí mismos", y que es la "manera de hacerlo" La selección alemana está pasando una mala racha, y el jugador del Bayern de Múnich opina que tienen que cambiar actitudes

Tras el partido de este lunes en el que se enfrentaron Inglaterra y Alemania, Thomas Müller confesó no estar del todo satisfecho con el resultado de la selección, y puso como modelo a seguir al conjunto de Ancelotti: "El Real Madrid puede ser un ejemplo para nosotros. No siempre juegan un fútbol brillante, pero mantienen la cabeza alta y la confianza en sí mismos. Esa es la manera de hacerlo”.

La Mannschaft iba ganando 0 a 2 a la selección inglesa, cuando los 'tres leones' se pusieron por delante y consiguieron un empate final de 3 a 3. El atacante quiso hacer una autocrítica y puso al Madrid como un ejemplo a seguir.

El mediapunta alemán también ha recalcado que en el Real Madrid hay diferentes jugadores que llevan mucho tiempo jugando juntos, y que eso es un plus que favorece al equipo. El jugador comentó que en la selección de Hansi Flick hay varios futbolistas del Bayern y que deberían aprovechar esa "ventaja" para poder "recurrir a combinaciones y automatismos que también funcionan en el club. Sería genial si pudiéramos trabajar eso”.

Carlo Ancelotti y Müller coincidieron en el Bayern de Múnich cuando el técnico estuvo a cargo entre 2016 y 2017, y sabe que el club blanco puede acabar llevándose el título, ya que no se rinden nunca. "He jugado para muchos entrenadores, incluido Carlo Ancelotti, que ha ganado una gran cantidad de trofeos. Cuando las cosas no salen bien, trata de recuperarse y mantener la confianza".

La selección alemana no está destacando en su grupo de la Liga de las Naciones. Esto ha provocado que el jugador del Bayern se fije en las remontadas del Real Madrid en Champions League frente al PSG, el Chelsea o el Manchester City y que quiera aprender de la actitud del club merengue para conseguir alzar títulos.