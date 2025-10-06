La mujer de Mouriño 'explota' contra el Madrid: "Me voy antes de que me sigan robando"

La polémica por lo sucedido en el partido entre el Real Madrid y el Villarreal no cesa. Los blancos se llevaron la victoria, pero el conjunto de Marcelino terminó muy enfadado por varias jugadas, especialmente por el penalti pitado sobre Vinicius Jr y la acción que terminó en la segunda amarilla a Mouriño.

“No hay nada. No le pega en la cara para nada. Falta puedes pitar, aunque para mí tampoco es falta, pero no es ataque prometedor ni nada. Y el VAR no puede entrar porque es segunda amarilla...”, afirmó el exárbitro Iturralde González, sorprendido con lo que había sucedido con el defensa del Villarreal.

Los jugadores del submarino amarillo tampoco ocultaron su decepción tras el pitido final. “Luego viene el penalti. Para mí tiene que ser algo más, es un penalti que nos hace muchísimo daño porque con 1-0 estábamos en el partido. Solo hay que ver cómo se tira (Vinícius), se tira con los dos pies… Luego hay que ver la expulsión (de Mouriño), se pone delante (de Vinícius) y le expulsa. Si ya es difícil ganar en el Bernabéu, con este tipo de cosas es mucho más complicado”, sentenció Santi Comesaña.

La publicación de Delfina Silva / @delfiiisilva

No obstante, una de las críticas más virales a lo sucedido ha sido la de Delfina Silva, mujer de Santiago Mouriño. En su Instagram personal, publicó una historia en la que se la veía simulando que corría en las afueras del Bernabéu y con el siguiente texto: "Me voy antes de que me sigan robando". Todo ello acompañado de un emoji de un payaso y otro de risa, evidenciando su incredulidad.

Tras ello, Delfina ha recibido muchos comentarios negativos e insultos, de los que también se ha hecho eco compartiéndolo en Instagram con una captura de pantalla, añadiendo un '¡Mis primeros haters!'.

Las decisiones del colegiado marcaron el partido, que terminó con triunfo del Villarreal, si bien los blancos también reclamaron un penalti sobre Rodrygo. La crítica de la mujer de Mouriño no fue la única que llegó por redes sociales.

Juan Foyth, defensa del equipo de Marcelino, también publicó un tweet respondiendo a otra cuenta con un "Si opino me sancionan, amigo". La publicación se hizo viral y ya acumula 44.000 me gusta y más de 4.000 retweets.