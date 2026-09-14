Mueren el guardaespaldas de Virginia, pareja de Vinicius, y su mujer en un accidente

La tragedia ha golpeado al entorno más cercano de Virginia Fonseca, pareja de Vinícius Júnior. Rogério Camilo Ramos, quien trabajaba como su guardaespaldas y había ejercido anteriormente como teniente de la Policía Militar de Goiás, murió este domingo junto a su esposa, Paulla Regina Rodarte Camilo, tras sufrir un accidente de moto en Brasil.

El siniestro tuvo lugar en la BR-060, a la altura de Guapó, en el estado de Goiás. Rogério, de 53 años, viajaba junto a Paulla cuando la motocicleta se salió de la vía y terminó chocando contra un árbol. Las circunstancias exactas del accidente están siendo investigadas.

Rogério había estado recientemente trabajando junto a Virginia y su familia en São Paulo, encargándose también de la protección de sus hijos. Más allá de su labor como escolta, era un hombre muy vinculado a la comunidad religiosa de Goiânia: tanto él como Paulla ejercían como pastores de la Iglesia Viver em Cristo. El matrimonio deja una hija de 12 años.

La noticia encontró a Virginia en Madrid, donde se encuentra junto a Vinícius. La influencer reaccionó en sus redes sociales con un mensaje de profundo dolor, recordando especialmente el cariño y la protección que Rogério había dedicado a su familia y trasladando también su apoyo a la hija del matrimonio.

"Tengo el corazón roto. Camilo, te estaremos eternamente agradecidos por todo el cariño, la protección, la sabiduría, la pureza y el inmenso amor que siempre le mostraste a nuestra familia. Sabemos que tú y Paulla seréis ahora los ángeles de la guarda de la pequeña Heloísa, velando por ella desde arriba", escribió en su cuenta de Instagram.

La Policía Militar de Goiás confirmó oficialmente el fallecimiento de Rogério y Paulla y recordó la trayectoria del que fuera miembro de la corporación. Según apuntan medios brasileños, este lunes se celebró en Goiânia el último adiós al matrimonio, acompañado por familiares, amigos, compañeros de Rogério y miembros de su comunidad religiosa.