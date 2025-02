Moyá: "Veo al Atlético favorito a ganar LaLiga"

Tras una extensa carrera a sus espaldas en el fútbol español, Miguel Ángel Moyá, que actualmente ejerce de comentarista en Movistar+, atiende a SPORT para analizar el derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, donde pasó tres temporadas y media en su época de futbolista.

Si hay un factor fundamental para el exportero a la hora de repartir favoritismos, ese es las bajas que acumula el Madrid, que no podrá contar con Rüdiger, Alaba, Carvajal y Militao: "Un derbi siempre es complicado, pero las bajas del Madrid hacen que el partido esté al 50%. En condiciones normales diría un 60% para el Madrid, pero los blancos llegan un poco en cuadro en defensa. No creo que el partido decida LaLiga en absoluta. Nos hemos dado cuenta que en esta Liga puedes perder puntos en cualquier estadio".

Si bien no ve un favorito claro para el derbi, si algo tiene claro Moyá es que los grandes no deberían quejarse de los arbitrajes de la manera que lo ha hecho el Madrid en los últimos días: "Desde fuera no concibo lo que está pasando. No me parece bien que el Madrid se queje de los árbitros cuando históricamente el peso de arbitrar a un equipo grande como Atlético, Barça o Madrid... El Atlético también hizo un comunicado el año pasado y tampoco me gustó. Siempre pienso qué pensarán el Alavés o el Espanyol, que históricamente siempre les ha costado ser arbitrados o han salido damnificados cuando han jugado contra equipos grandes".

Miguel Ángel Moyá, en un partido con el Atlético de Madrid / Ballesteros

"No creo que influya a los jugadores, pero el árbitro irá con un poco de presión al partido, viendo cómo puede arbitrar y lo que puede suponer su arbitraje", analiza el que fuera guardameta rojiblanco sobre el clima de tensión que se ha generado antes del partido, que podrá verse en directo en Movistarplus.es.

La confianza de Moyá en el Atlético es total, especialmente con el cambio que ha habido en los últimos meses respecto a los primeros partidos de la temporada: "Simeone ha encontrado el sistema idóneo para esta plantilla y este momento del Atlético. Con el 4-4-2 tienes una plantilla que dobla posiciones, el equipo es mucho más ancho a la hora de salir, tienes jugadores con buen pie y en ataque es muy equilibrado. Griezmann y Julián son dos jugadores muy inteligentes que interpretan perfectamente lo que necesita el equipo. Barrios está creciendo a pasos agigantados y De Paul ha encontrado el nivel que muchos atléticos le pedían en algunos momentos".

"El Atlético de Madrid tiene un plantillón y un gran fondo de armario. Se ha demostrado que puede ganar muchos partidos al final gracias a eso", sentencia el exfutbolista, dando una de las posibles claves del partido de este sábado.

El Atlético, favorito a ganar LaLiga

Sobre los peligros del equipo de Ancelotti y el plan de partido del Atlético, Moyá tiene claro cómo jugarán los rojiblancos: "A Simeone debería ocuparle tener muy vigiladas las contras del Madrid. No les importa replegar atrás porque en transición son un equipo muy bueno. El balón parado también es peligroso. No creo que Simeone arranque con una sensación de querer ir al partido enseguida. No le importará llegar al final con un Madrid cansado, con menos cambios por hacer, un Atlético con dinamita en el banquillo... Creo que el partido será eso: tranquilidad, orden y esperar el buen momento de los jugadores. El Madrid te deja tener el balón y el Atlético este año lo sabe tener más. Seguramente lo quieran tener más, con paciencia y esperar su momento".

El partido no decidirá LaLiga, pero será un partido importante. Eso sí, mirando a largo plazo, Moyá tiene claro su favorito a llevarse el título: "A pesar de que el Atlético de Madrid está por detrás, es el típico año que les veo favoritos porque piensas que o la ganas este año por equipo, resultados y convicción o pasan un par de años y no consigues ganarla. Me pasa como cuando estuvo Luis Suárez. Este año veo al Atlético favorito".

De lograr un triunfo en el Santiago Bernabéu, los de Simeone le arrebatarán el liderato a los blancos y darán un golpe a la competición de cara a los meses decisivos.