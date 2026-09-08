Mourinho: "Vinicius merece respeto"

Mourinho ya avisó en la previa del encuentro. Prefería ganar y jugar mal a perder jugando bien como ante el Betis. Un mensaje que parecía que ya tenía claro lo que pasaría ante el Inter de Milán en el primer duelo de la UEFA Champions League.

"Prefiero decir que ha sido un partido loco; tantas veces hay críticas cuando el partido es aburrido; hoy que es loco, podía haber terminado 7-6 sin ningún problema", afirmó tras el encuentro a los micrófonos de Movistar.

A pesar de la victoria, Mourinho tenía claro que había un componente futbolístico que ha sido decisivo en el juego blanco: "Teníamos un centro del campo debilitado, ellos han cambiado jugadores muy pronto y yo en el centro del campo no tenía mucho que hacer. Cuando he visto que los jugadores estaban en una situación difícil, he cambiado, pero creo que los jugadores han hecho un gran trabajo. Aburrido no ha sido, hemos tenido para hacer el 3-0 en el último minuto del primer tiempo, pero estoy de acuerdo en que los goles llegan en un momento de errores de ellos, pero quiero dar crédito a los míos porque la presión se entrena, el gol de Valverde se trabaja, que no sean todo críticas".

El Madrid tuvo a un héroe llamado Courtois. El belga las sacó de todos los colores, aunque el portugués no quiso centrar el partido solo en su figura: "Una cosa es que tú no tengas el control y ellos tampoco; el adversario tampoco lo tenía. Courtois ha parado mucho, pero ¿cuántos goles hemos fallado en transición nosotros? Ha sido un gran partido".

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Para finalizar, Mourinho defendió a un Vinicius que se llevó una gran pitada de parte de la grada: "Ha trabajado mucho, muchísimo. Yo lo sé, todos lo sabemos, él lo sabe. No está todavía afilado, no está todavía Vinicius, pero trabaja mucho y quien trabaja y da lo que tiene merece respeto".