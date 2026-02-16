Mourinho, otra vez en el escaparate del Madrid: tiene una cláusula de salida

José Mourinho ha demostrado a lo largo de su carrera deportiva que para él, los partidos son prácticamente batallas en las que no usa exclusivamente las tácticas futbolísticas; también algunas extradeportivas, como buen maestro a la hora de manejar la información y la puesta en escena en las ruedas de prensa. El segundo duelo de la Champions entre su Benfica y el Real Madrid vuelve a ser un nuevo ejemplo de las artes de la guerra de 'Mou'.

Si en el partido de la fase liga de la Champions Mourinho entre Benfica y Real Madrid dio toda una lección a Arbeloa, al que catalogó como uno de sus 'niños', ahora que se avecina el doble duelo del play off el técnico luso no deja cabos sueltos.

Así que 'the Special One' y el Benfica han empezado a desplegar su estrategia, legítima, para el choque de ida en Lisboa. Mientras que el club ya calienta a su afición a través de las redes sociales, pidiendo un ambiente excepcional en el estadio Da Luz, Mourinho dedicaba elogios al equipo de Arbeloa tras la victoria en la Superliga frente al Santa Clara: "Un rey herido es peligroso".

Puede llamar la atención la prudencia de José, habitualmente dado a subir el tono en situaciones similares para motivar a sus aficionados y sus jugadores y provocar que el rival se encuentre con un ambiente caliente. Quizás se trate de no provocar a un Real Madrid que resultaría imbatible si sus estrellas están conectadas, pero también de no dañar su prestigio entre buena parte del madridismo que tiene en el técnico portugués uno de sus referentes.

José Mourinho y Florentino Pérez en 2012, durante la etapa del porugués como entrenador del Real Madrid / EFE

Coincidencias oportunas

'Mou' no suele dar una puntada sin hilo y es plenamente consciente de que es uno de los pocos entrenadores a los que respeta el máximo dirigente madridista, tal vez junto a Zinedine Zidane y Carlo Ancelotti. Y coincidiendo adecuadamente con la previa del choque de la Champions, el diario As se recoge una información segun la cual, José tiene una cláusula en su contrato con el Benfica que le permite estar en el mercado durante los diez primeros días inmediatos al final de la actual temporada.

Durante esa 'ventana' dentro del próximo mercado de verano, Mourinho tendrá libertad para escuchar cualquier oferta y, si le atrae, aceptarla y dejar el Benfica sin tener que pagar ninguna compensación económica. En la citada información se ponen las cartas sobre la mesa. José está contento en el estadio Da Luz y por el momento la idea de dirigir a la selección portuguesa queda lejos. Otra cosa es que el Real Madrid llamara a su puerta...

Tras defenestrar a Xabi Alonso y apostar de manera provisional por Álvaro Arbeloa, todo indica que el Madrid buscará un nuevo entrenador de referencia el próximo verano. Mourinho estaría entre la lista de los posibles candidatos y de ahí que esta eliminatoria Benfica-Real Madrid sea para él un escaparate fantástico para defender su candidatura ante un Florentino que podría estar en el palco de Da Luz y seguro que estará en la zona noble del Bernabéu.