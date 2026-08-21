Mourinho veía a Rodri como "una guinda" para el Real Madrid

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, admitió que el fichaje de Rodrigo Hernández habría sido "la guinda" a su proyecto, aunque no quiso lamentarse más de la cuenta y puso en valor al resto de jugadores. En una extensa rueda de prensa, de unos 40 minutos, el técnico luso abordó la actualidad madridista en la previa del partido ante el Espanyol de este sábado en Cornellà.

Preguntado por la falta de un nuevo medio centro en la plantilla, un problema que no se ha solucionado desde las salidas de Kroos y Modric, 'Mou' no quiso llorar, aunque se le entendió le habría gustado el fichaje de Rodrigo Hernández: "No creo que tengamos un déficit en esta posición, un jugador como Rodri hubiera sido la guinda, con su experiencia, pero cuando tú tienes Tchouaméni, Valverde, Bernardo o Arda... que podrá jugar en esas posiciones, pues te das cuenta de que no tendremos problemas"".

Mourinho calificó al Espanyol de "buen equipo", con automatismos ya adquiridos, y confirmó dos bajas, además de las de larga duración como son las de Endrick, por un problemas muscular y la de Tchouaméni, cuyas molestias "no le permiten llegar bien al partido".

Mourinho, en la sala de prensa de Valdebebas / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

A nivel personal, el luso dijo tener "la adrenalina positiva que quiero, si no la siento, algo no está bien. No siento presión ni por el debut ni por ningún partido de fútbol. Tengo mucha confianza en el trabajo escalonado del equipo, en su mentalidad y pasión que demuestran cada día".

En cuanto a las palabras de Yomande diciendo que "moriría por Mourinho", lo interpretó como un mensaje "para un grupo unido, aunque no existe el grupo perfecto, no tengo tontería de pensar que no tendré ningún problema durante la temporada, no voy a ser naif".

La pelea Tchouaméni-Valverde

Mourinho dejó la impresión que el vestuario blanco ha dejado de ser un polvorín en relación a la pelea entre Tchouaméni y Valverde de la pasada temporada. Un incidente que dio por cerrado. "Me ha llegado con mucha información de los años que estuve aquí, también con la prensa y no solo de la situación de Tchouaméni-Federico, pero he decidido partir de cero. Yo estoy atento desde que llegó Tchouaméni y no he tenido la necesidad de hablar con ellos porque vi normalidad. Viendo como se han comportado. no debes intentar poner la paz, veo amistad, es como si no hubiera pasado nada".

Valverde debe ser una pieza clave para Mourinho / Victor Lerena

El entrenador madridista justificó su fama de entrenador que quiere que todos los futbolistas se entreguen en el campo sin excepciones al señalar que "hay que defender con once, si presionamos alto y jugamos en campo contrario, hay que machacar y no defender. Hay que trabajar presionando, cerrando espacios". De todos modos, insistió en que "gente que esté defiendo y otros esperando el balón recuperado no va. Creo que habrá cero problemas con esto".

Vinicius

Uno de los jugadores con esta fama es Vinicius, de quien dijo que "no es una sorpresa su renovación" ya que "cuando llegué, pregunté si quería quedarse y me dijeron que sí". y que su intención es que el brasileño "se sienta confortable en el campo, pienso que está feliz, en cada pequeña conversación me dice que quiere ganar".

Vinicius renovó con el Real Madrid / EFE

El técnico dijo que ya tiene el once decidido frente al Espanyol y bromó con la prensa con sus denostados 'topos': "Quiénes tegan mejores contactos, lo sabréis". Pero en todo caso puntualizó que "no quiero tener un once ideal, son muchísimos partidos, cada tres días se va a jugar, después se van entre comillas de vacaciones (parón internacional) y no sabes cómo van a volver".

Mourinho se perfiló a favor de las rotaciones mostrando un tono distendido y, de momento, huyendo de la crispación que le ha carecterizado. Eso sí, con un discurso largo, mostrando que se siente como pez en el agua ante los micrófonos.