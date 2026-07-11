Mourinho, la última bala de Florentino Pérez

Florentino Pérez repite con Mourinho la ecuación que le dio resultado con Zidane y Ancelotti. Ha fichado al portugués para sacarle del apuro en el que se ha metido él solo con dos temporadas repletas de fracasos. Una situación límite que le llevó a convocar elecciones para recuperar el favor de la afición. El madridismo le señala como responsable directo de una situación deportiva preocupante.

Pérdida de crédito

Ganó los comicios, pero se dejó un tercio del crédito ante su oponente Enrique Riquelme. Y todo por su forma de gobernar al primer equipo. Su política de fichar promesas se le empezó a caer de las manos, pero, sobre todo, su condescendencia con las estrellas dilapidó el rendimiento sobre el campo.

Permitió que los jugadores toreasen a Ancelotti, Xabi Alonso y Arbeloa, que sacaron el capote sin éxito, porque cada ‘toro’ fue por libre abandonando la manada. El equipo acabó siendo una banda en el campo sin que el presidente reforzara la autoridad de los entrenadores, que fueron presa de los caprichos de los pesos pesados del vestuario.

Consentidos

Se sucedieron los enfrentamientos con los técnicos y entre los jugadores, para cerrar dos años de decepciones sin que se tomaran medidas disciplinarias contra los revoltosos o, en algunos casos, sediciosos. Al presidente le preocupaba más los dividendos que ingresaba gracias a sus estrellas que ganar títulos. El resultado fue salud económica y enfermedad deportiva.

Florentino Pérez y José Mourinho en 2012, primera etapa del portugués en el Madrid / Juan Carlos Hidalgo / EFE

La afición sabe lo que pasa, lee entre líneas cada movimiento del presidente, del que ya no les sorprende nada tras 23 años en el poder. Florentino ha reaccionado consciente de que el equipo se le iba de las manos, como se le fue en su primera etapa. Entonces, renunció para volver más fuerte, pero a sus 79 años no observa repetir aquel movimiento y más tras comprobar la decepción de parte de la afición con su gestión.

Plena confianza

Mourinho es la última bala de su larga trayectoria al frente del Real Madrid. Un técnico sin filtros, que no duda en imponer la mano dura si es necesario. Los jugadores saben que el presidente ha delegado todo el poder en el portugués. Ha dado un paso a un lado y si a alguien refugia será al entrenador, que no dudará en tomar medidas con quien se aparte del grupo.

El portugués ya lo hizo en su primera etapa. “Tengo plena confianza en él, dio competitividad al equipo y nos hizo ganar cinco Champions”, argumentó el presidente para defender su elección ante un madridismo que no tenía claro su vuelta. Se le acusó de dividir a la afición por sus métodos antipopulares, pero la situación deportiva es tan complicada que hasta aquello ha pasado a un segundo plano.