Mourinho se toma muy en serio el Mundial: "Analiza cada detalle físico y mental de sus jugadores"

Un Mundial puede definir la carrera de un jugador. Están los especialistas, como Podolski, Gakpo o Klose, futbolistas hechos para este tipo de citas. Lo mismo podría decirse de Ounahi en la actual Marruecos. Después están los que se coronan en el torneo más difícil de ganar, como le ocurrió a Mbappé en 2018. Son, por tanto, semanas de examen y juicio. Más si cabe en el caso de los jugadores del Real Madrid, que buscan reivindicarse tras una temporada revuelta.

Mourinho, un ojeador más del Mundial

Mourinho lo sabe y está fiscalizando el torneo de sus figuras como si fueran partidos propios. "Ha seguido todos los partidos completos del Mundial para analizar el estado físico y mental de sus jugadores, estudiar sus decisiones sobre el campo y detectar aspectos que puedan trasladar al Real Madrid", explican desde el entorno del entrenador luso, que está haciendo un trabajo intenso desde la distancia.

Perform

El técnico apenas estuvo en Madrid tras su firma exprés, una vez desvinculado del Benfica previo pago de su cláusula de 15 millones. Sin embargo, desde el 11 de junio, cuando se hizo oficial su regreso al Real Madrid, ha mantenido conversaciones con los jugadores y se ha implicado directamente en las operaciones de un mercado con el que pretende revolucionar al club lo antes posible.

"Honestamente, quiero que pierdan los jugadores del Real Madrid para que se vayan de vacaciones y tenerlos en pretemporada lo antes posible", confesaba con ironía en una entrevista en Beast Mode On. Aunque, con The Special One, las chanzas siempre encierran un poso de realismo. Sabe que las eliminaciones prematuras pueden minar la moral de los jugadores, pero también que son un peaje que deberá asumir y trabajar.

El once que empieza a dibujar

Actualmente, siguen en liza en el torneo Thibaut Courtois (Bélgica); Marc Cucurella (España); Ibrahima Konaté, Aurélien Tchouaméni y Kylian Mbappé (Francia); Jude Bellingham (Inglaterra); Bernardo Silva (Portugal); Brahim Díaz (Marruecos) y Vinicius (Brasil). Por el contrario, quedaron eliminados Denzel Dumfries (Países Bajos), Fede Valverde (Uruguay) y Arda Güler (Turquía).

Perform

Los dos últimos cayeron en la fase de grupos; el neerlandés, que todavía no ha sido anunciado oficialmente, en dieciseisavos. Con Valverde habrá un trabajo de terapia y readaptación de roles después de su peor temporada reciente. El uruguayo tiene, además, el deber añadido de convertirse en primer capitán del Real Madrid si se cumple el criterio de antigüedad. Güler, por su parte, es un hombre importante en la planificación del sacrosanto 4-2-3-1 que dispondrá Mourinho.

Más allá del rendimiento individual, el Mundial también está sirviendo a Mourinho para confirmar el reparto de papeles que tiene en mente para su nuevo Real Madrid. Cada partido es una oportunidad para comprobar quién llega reforzado, quién necesita recuperar su mejor versión y qué automatismos pueden trasladarse directamente a Valdebebas.

En el once que tiene en mente, por delante de Courtois aparecería un Trent Alexander-Arnold cuya ausencia con Inglaterra no entienden muchos aficionados ingleses. En el costado izquierdo, Cucurella, que está cuajando un gran torneo con España y cuyo discurso público sobre el Real Madrid también está gustando en Valdebebas.

Lucía Feijoo Viera

De partida, la pareja de centrales sería la formada por Ibrahima Konaté y Antonio Rüdiger. Contundencia y veteranía para corregir las lagunas del pasado, con Huijsen regresando a un papel más secundario y de aprendizaje. Aun así, no se descarta la llegada de otro central, como tampoco la incorporación de un mediocampista. Ambas operaciones dependerán del capítulo de salidas.

Noticias relacionadas

Otra de las señas de identidad de Mourinho es el doble pivote, donde habrá que comprobar cómo encaja una pareja Valverde-Tchouaméni que terminó enfrentada al final de la pasada temporada. En las bandas, velocidad y desequilibrio con Bernardo Silva y Vinicius. Bellingham asumiría un papel de llegador desde la mediapunta y Mbappé actuaría como referencia ofensiva para desarrollar una propuesta lo más vertical posible. Mientras espera con impaciencia el 13 de julio, fecha del inicio de la pretemporada, Mourinho trabaja a destajo para facilitar la transición de unos futbolistas que llegarán marcados por el Mundial. Para bien o para mal.