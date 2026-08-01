Mourinho ya tira de excusas tras el empate ante la Fiorentina

José Mourinho se mostró satisfecho con la respuesta de sus jugadores tras el empate del Real Madrid ante la Fiorentina, aunque aprovechó su comparecencia en 'Real Madrid TV' para quejarse de las dificultades con las que ha afrontado el encuentro y está discurriendo la pretemporada. El técnico portugués habló de la falta de entrenamientos, del cansancio, de las ausencias y del escaso rodaje de varios futbolistas del primer equipo. "Me ha gustado todo de mi equipo", comenzó Mourinho, antes de explicar que "en el vestuario he abierto el móvil y he visto el titular 'un Madrid de dos caras', pero yo he visto a un Madrid de tres caras: fresco, cansado y súper cansado".

Endrick, en el partido contra la Fiorentina / REAL MADRID

"El Madrid fresco jugó muy bien. El 2-1 al descanso es un resultado cortísimo. Hicimos una primera parte de grandísima calidad y podíamos habernos ido tranquilamente con un 3-0 o un 4-0", aseguró. El escenario cambió tras el descanso. Mourinho consideró que el encuentro se volvió más físico y que la Fiorentina aprovechó su mayor fortaleza: "Jugábamos contra un equipo típicamente italiano, con una potencia física muy grande. Nos metieron presión y empezó a aparecer la segunda cara del equipo", explicó.

El portugués también justificó algunos de los problemas defensivos por la juventud de sus futbolistas. "Terminamos defendiendo dentro del área con dos niños de 18 y 19 años que hicieron un partidazo (Joan Martínez y Mario Rivas). Forma parte de su crecimiento. Físicamente todavía no están preparados para parar a un bicho como Moise Kean". Mourinho sí valoró la reacción del equipo cuando el cansancio era mayor. "La tercera cara, la del equipo supercansado, también me gustó muchísimo. Supimos ser equipo, controlar el juego y volver a dominar". El entrenador puso como ejemplo el esfuerzo de Dumfries y Endrick, que apenas habían completado tres entrenamientos y superaron los 70 minutos sobre el césped. "Hicieron un esfuerzo fantástico. Para mí tiene mucho significado que quisieran llegar hasta su límite".

“Solo hemos trabajado un día”

Mourinho insistió en que apenas había tenido tiempo para preparar el encuentro. "Solo hemos trabajado un día. Obviamente, el objetivo no era entrenar pensando únicamente en este partido, pero hicimos algo de organización para que el equipo supiera qué tenía que hacer en el campo". Pese al carácter amistoso del compromiso, recordó la exigencia que supone representar al club blanco. "El Real Madrid es el Real Madrid. Si es un amistoso, es el Real Madrid, y si es un entrenamiento, también es el Real Madrid".

José Mourinho da órdenes a la plantilla del Real Madrid / Victor Lerena / EFE

El técnico destacó especialmente el rendimiento de Joan y Mario. "Tienen un futuro fantástico. Mientras el partido no entró en una dimensión física, jugaron con una clase tremenda. Me ha encantado ver la calidad de los niños". También se refirió a Carlos Espí, que tuvo que participar pese a su escasa preparación. "Hemos metido al pobre Carlos, que prácticamente acababa de despertarse. Entró para ayudar y para empezar a conocer lo que es el Real Madrid".

Pendiente de los internacionales

Mourinho reconoció que le preocupa no disponer todavía de la plantilla completa. "Me gustaría tener tres semanas de trabajo, pero no es posible. El lunes está previsto que se incorporen Vini, Brahim y Bernardo, y Dumfries, Carlos y Endrick ya tendrán algunos días más de trabajo. Poco a poco hasta que lleguen los jugadores que jugaron las semifinales y la final del Mundial, que solo es Cucu. Estoy muy contento con el trabajo de los chicos, pero me preocupa no tener todavía a los demás", señaló.

Por último, Mourinho admitió que todavía no ha experimentado una sensación especial por volver a dirigir al Real Madrid desde el banquillo en su nueva etapa: "Todavía no he sentido nada. Faltan los partidos buenos", concluyó.