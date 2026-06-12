Mourinho volverá a tener un ‘Zidane’, pero no será Pepe

José Mourinho ha llegado al Real Madrid dispuesto a cambiar todo lo que esté en su mano. No tendrá una tarea sencilla en un club que atraviesa un periodo de reconstrucción tras dos temporadas lejos de las expectativas habituales. Para afrontar el reto, el técnico portugués quiere rodearse del mayor número posible de hombres de confianza. El cuerpo técnico que le ha acompañado en sus últimas aventuras seguirá con él en Valdebebas, pero The Special One quiere ir un paso más allá.

Zidane, entre Florentino y Mourinho

Mourinho pretende recuperar una figura similar a la que desempeñó Zinedine Zidane cuando aterrizó por primera vez en el Real Madrid, en 2010. El francés, que años después conquistaría tres Champions consecutivas como entrenador blanco, ejercía entonces como asesor de Florentino Pérez y mantenía un contacto permanente con el primer equipo.

Su papel consistía en servir de nexo entre el club y el vestuario, una función especialmente relevante en una entidad que hace años prescindió de la figura clásica del director deportivo. La adaptación no fue sencilla. Precisamente por su condición de interlocutor entre las distintas partes, su presencia generó algunas tensiones en los primeros meses.

"Me gustaría tenerle más conmigo y menos con el presidente. No creo que quiera ser entrenador, pero aun así me gustaría tenerlo conmigo", llegó a afirmar Mourinho sobre Zidane durante aquella etapa. Eran los años de máxima rivalidad con el Barcelona de Guardiola. El Mourinho de entonces proyectaba una personalidad mucho más combativa de la que muestra hoy, aunque conserve algunos rasgos de aquella época. Zidane acabó acercándose progresivamente al día a día del equipo. "Voy a estar más cerca de la plantilla, a viajar con el equipo en la Champions... Vamos a empezar por ahí. En el día a día estaré con el equipo en Valdebebas. Poco a poco iremos definiendo mejor mis funciones", explicó entonces el francés.

Carvalho cumple con los requisitos

En 2011, Zidane pasó a ocupar oficialmente el cargo de director de fútbol del primer equipo, una función que con los años ha ido adquiriendo diferentes matices según la persona encargada de desempeñarla. Se trata de una figura distinta a la del director deportivo tradicional que ejerció Jorge Valdano durante la primera etapa de Florentino Pérez. Mourinho considera importante recuperar un perfil de este tipo como apoyo en el día a día. Lo hace además consciente de que aterriza en un vestuario que ha vivido episodios de tensión interna durante las últimas temporadas.

El primer nombre que apareció sobre la mesa fue el de Pepe. El histórico central portugués reunía muchas de las condiciones que busca Mourinho y también había sido vinculado recientemente a la estructura de la Federación Portuguesa de Fútbol. Sin embargo, una vez confirmada la llegada del técnico al Real Madrid, la posibilidad fue perdiendo fuerza.

Uno de los requisitos fundamentales es conocer perfectamente la casa. Y ahí emerge con fuerza la figura de Ricardo Carvalho. El excentral coincidió con Mourinho en las tres temporadas de su primera etapa en el Real Madrid (2010-2013), además de haber sido una pieza fundamental para el técnico en el Porto campeón de Europa y posteriormente en el Chelsea.

La relación entre ambos es una de las más estrechas que ha construido Mourinho a lo largo de su carrera. Carvalho es actualmente asistente de Roberto Martínez en la selección portuguesa y anteriormente formó parte del cuerpo técnico de André Villas-Boas en el Olympique de Marsella. Su conocimiento del entrenador, su experiencia internacional y su profundo vínculo con el Real Madrid le convierten en uno de los candidatos que mejor encajan en la figura que Mourinho considera imprescindible para afrontar su regreso al Santiago Bernabéu.