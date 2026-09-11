Mourinho: "Tchouaméni y Valverde me parecen dos grandes amigos"

José Mourinho ha comparecido ante los medios de comunicación este mediodía en la sala de prensa del Santiago Bernabéu, en la víspera del encuentro correspondiente a la quinta jornada de LaLiga ante el Rayo Vallecano. El técnico portugués ha analizado las claves del choque y el momento en el que llega su equipo después de vencer en Champions al Inter de Milán. Todo ello, en una comparecencia trasladada al santuario blanco debido a las afecciones de tráfico provocadas por el Gran Premio de Fórmula 1 en la zona de Valdebebas.

José Mourinho durante la rueda de prensa / EFE/SERGIO PEREZ

Uno de los temas que abordó esta rueda de prensa, fue el momento anímico en el que se encuentran sus jugadores y cómo han preparado el derbi ante el conjunto de Beñat San José, quién tuvo unas bonitas palabras hacia el portugués y no quiso pasarlo por alto. "Estamos felices, unidos, contentos, respetando mucho a nuestro rival, que ha demostrado su calidad con la última victoria. Debemos estar concentrados. Quiero agradecer a Beñat San José sus palabras demasiado simpáticas, no merecía tanto, le quiero agradecer públicamente. Mañana le daré un abrazo"

POLÉMICA EN LA COPA DEL MUNDO

La final del Mundial 2030 está dando mucho que hablar y cada país barre para su casa, hasta el propio Mourinho se mantuvo irónico cuando le preguntaron dónde le gustaría que se disputase ese partido. "Me gustaría que se jugase en Lisboa", bromeó. Aún así, resaltó la grandeza del coliseo blanco y lo colocó el primer estadio en la lista para acoger esta gran cita. "No es porque sea el entrenador del Real Madrid hoy, si puedes jugar en un estadio mítico, histórico, donde han jugado algunos mejores de la historia, debería sera aquí (Bernabéu). Si fuera el entrenador del Benfica, te diría lo mismo"

LA 'UNIÓN' DEL CTA

Sobre la validación del CTA de la no repetición del penalti de Mbappé ante el Betis, José Mourinho quiso reconocer la gran relación arbitral que mantienen entre ellos. "Es muy raro que salgan en crítica a una situación arbitrales. Están muy unidos y la unión hace la fuerza".

EL VINICIUS QUE NO ESTÁ 'SHARP'

No ha sido el mejor comienzo de temporada para el extremo brasileño, a quién le siguen pasando facturas por lo ocurrido el curso anterior y por lo que puede llegar a aportar. "Solo tiran piedras a los árboles que tienen fruta". Pese a ello, su entrenador sigue convencido de que "el mejor Vinicius que gana los partidos solo va a llegar". En unos tiempos donde el big data refleja datos importantes, Vinicius sale reforzado gracias a la tecnología. "Ha ultrapasado el volumen de carreras de alta intensidad, ha batido su récord. Número de balones recuperados, récord. Recuperados en tercio defensivos, récord".

Mourinho sobre las críticas a Vinicius: "Solo tiras pìedras a los árboles que tienen fruta." / REAL MADRID TV

ROTACIONES ANTE EL RAYO

En estos temas nunca suele dar pistas ni mojarse el de Sétubal. Además, recalca que él no se fija en los minutos o partidos que llevan a sus espaldas sus jugadores, lo que sí asegura es que quieren ganar el partido y habrá mucha energía sobre el campo gracias a las últimas reincorporaciones. "Recuperamos a Camavinga, Bernardo y Arda. Tenemos un grupo suficiente para dar miniutos a jugadores con mucha gasolina para jugar y dar reposo a otros. Son tres partidos en pocos días, pero el foco es en el partido de mañana y cómo lo podemos ganar".

MOU PIDE UNIÓN

"Partimos de que no quiero opinar, soy entrenador, no soy nadie para opinar de lo que hace la afición". Pese a ello, Mou piensa que el camino del éxito también puede forjarse de otro modo. "Cuando existe unión entre el equipo y el estadio no es imbatible, porque es una palabra muy fuerte, pero es casi imbatible. Tengo el récord de partidos en las cinco ligas más importantes de Europa. Pero cada estadio tiene el derecho de reaccioanr y tener los comportamientos que quiera".

MBAPPÉ Y SU LIDERAZGO

Kylian Mbappé sigue siendo el hombre del gol en el mundo del fútbol, por ello nunca será un problema para el Real Madrid y no llega a entender quienes le silban. "Mete 40 goles por temporada. Yo veo cosas que valoro muchísimo, hay mucha gente que ama el fútbol y no lo entiende en profundidad". En público alabó la actitud del francés cuando en el último partido, las nuevas normas obligaron al equipo a estar con 10 hasta la entrada de Carreras. "He visto un equipo defender con diez por delante de Cucurella en el minuto 90, Mbappé matándose a defender. Es un alegría este tipo de comportamiento.

COURTOIS CERCA DE RENOVAR

El belga es un pilar principal en este Real Madrid, demostrando cada partido porque desde su posición también se puede uno de los más determinantes del mundo y que, por suerte para los blancos, quiere renovar. "El club lo quiere, él lo sabe, para portero es joven y ha decidido esta temporada no estar en la Liga de Naciones con su selección. Esto le permite tener más tiempo de reposo con el Madrid.

LA FÓRMULA 1 CONDICIONA EL SUEÑO

El inicio del Gran Premio de la Fórmula 1 ha hecho que se alteren los planes de la institución blanca. "Yo siempre salgo de casa a las 7.15 y hoy he salido a las 6.30, me han quitado minutos de sueño." De cara a la concentración previa al derbi madrileño, la hoja de ruta será la siguiente. "Para mañana hay dos opciones, ir a Valdebebas directo o ir primero al Bernabéu, dejar los coches, y luego ir todos juntos a Valdebebas". Y si el Madrid gana, a parte de gozar de los tres puntos, el portugués se dará el capricho de acudir al espéctaculo del motor. "Tengo entrada para la Fórmula 1, pero soy un bicho que si no gana, quizá pase de ir".

LA RELACIÓN DE TCHOUAMÉNI Y VALVERDE

Obviamente, el interés por conocer como ha tratado Mourinho el altercado de la temporada pasada entre dos de sus jugadores está presente. El entrenador, explica con claridad que ni si quiera ha sido necesaria su intervención. "No he hecho nada. Ellos lo han hecho todo". Aunque reconoce que estuvo preparando cómo trataría el tema cuando se juntaran ambos jugadores de nuevo. "Si no sé nada y llegó al vestuario sin saber nada, me parecen Tchouaméni y Valverde dos grandes amigos. Cuando Tchouaméni volvió del Mundial estaba atento, por si debía intervenir y hacer de ministro de la paz, no he tenido que hacer nada". Un asunto complejo que ha quedado resuelto gracias a la profesionalidad de los futbolistas.