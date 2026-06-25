Mourinho sorprende: "Quiero que los jugadores del Madrid pierdan en el Mundial"

José Mourinho quiere recuperar cuanto antes a sus jugadores del Real Madrid, incluso si eso implica que caigan eliminados del Mundial. El técnico portugués, que inicia una nueva etapa al frente del conjunto blanco, dejó algunas frases muy llamativas en una extensa entrevista con el exfutbolista Adebayo Akinfenwa en el podcast 'Beast Mode On'.

Preguntado por qué espera con más ganas del Mundial, Mourinho respondió con total sinceridad. "¿Quieres la verdad? Quiero que los jugadores del Real Madrid pierdan y se vayan de vacaciones porque quiero tenerlos de vuelta para la pretemporada", admitió entre risas, provocando la carcajada de Akinfenwa.

Mourinho, durante la entrevista / 'Beast mode On'

Una respuesta que resume perfectamente la mentalidad del entrenador portugués. Mourinho ya piensa en Valdebebas, en la preparación del próximo curso y en el reto de devolver al Real Madrid a lo más alto. La entrevista, de casi una hora de duración, dejó además numerosas referencias a su regreso al club blanco. Mourinho se mostró especialmente contundente al hablar de la gestión de los egos de los futbolistas y de las especulaciones sobre posibles salidas en el vestuario madridista.

Los egos en el vestuario

"He leído cosas donde la gente decía que José Mourinho llega aquí y va a echar a algunos de los mejores jugadores porque supuestamente tuvieron problemas durante la temporada. No. Yo quiero a estos jugadores. Quiero a los mejores jugadores", explicó.

El portugués fue incluso más allá al explicar su visión sobre la construcción de un equipo ganador: "Ahora tengo que encontrar la manera de tener un equipo y no tener problemas, como dicen que los hubo en temporadas anteriores. Pero los mejores jugadores son los jugadores que quieres. Si tienes problemas con jugadores que no son muy buenos, eso sí es un gran problema. Los grandes jugadores son los grandes jugadores".

Mourinho se encontrará con Mbappé en Madrid / EFE

Mourinho también señaló cuál es el perfil de futbolista que busca en sus equipos. Más allá del talento, el técnico defendió la necesidad de contar con jugadores completos. "La gente dice: 'Este jugador tiene una calidad increíble, pero físicamente no está muy bien'. Entonces no es bueno. O dicen: 'Tiene muchísima calidad, pero es inconsistente'. Entonces tampoco es un gran jugador. Un gran jugador tiene que ser un paquete completo. Tiene que ser técnicamente bueno, físicamente bueno, mentalmente bueno y además ser un jugador de equipo".

El Mourinho más personal

Durante la conversación también hubo espacio para reflexiones más personales. Mourinho reconoció que el entrenador que hoy regresa al Real Madrid es muy distinto al que aterrizó por primera vez en el Bernabéu. "José y Mourinho son muy diferentes. Puedo verme a mí mismo en ambas. No soy solo el tipo agradable, equilibrado y analítico. También puedo verme como el que desafía, el que no es agradable, el que tiene sentido del humor, a veces humor negro, y a veces incluso un cabrón", afirmó.

Según explicó, la experiencia ha suavizado parte de aquel carácter explosivo que marcó sus primeros años en los banquillos. "Cuando era más joven era mucho más Mourinho. Era mucho más impulsivo. Nunca pensaba en lo que iba a decir ni en las consecuencias. Con la experiencia aprendes a controlar las emociones de otra manera, pero sin perder tu naturaleza. No puedo perder lo que soy".

Entrenar a una selección

Otra de las confesiones más interesantes de la entrevista llegó cuando habló de su futuro. "Mi hábitat natural es el fútbol de clubes. Entrenar cada día, jugar tres veces por semana, estar con los jugadores, trabajar con ellos, entenderlos, discutir con ellos, abrazarlos, besarlos y hasta darles alguna patada. Cuando veo la emoción de un Mundial o de una Eurocopa, es algo que me gustaría hacer", sentenció, antes de dejar una puerta abierta a entrenar a una selección: "Algún día lo haré".

José Mourinho, en su etapa como entrenador del Benfica. / HUGO DELGADO / EFE

"Al principio de mi carrera pensaba más en mí mismo, en mis logros y en lo que suponían para mi futuro. Ahora pienso más en lo que puedo hacer por los jugadores y por los aficionados. Lo que hicimos en Roma... Fue el momento en que comprendí realmente lo que puedes hacer por otras personas", dijo en el podcast.

El técnico portugués sigue mostrando la misma ambición que le llevó a triunfar en Europa, pero también deja ver una versión más reflexiva. La expectación por su regreso al Madrid es enorme y ahora le toca al portugués responder.