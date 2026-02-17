Mourinho no se sentará en el banquillo en el Bernabeu por su expulsión en el Benfica-Real Madrid

José Mourinho no podrá sentarse en el banquillo del Santiago Bernabéu. El entrenador del Benfica fue expulsado este martes durante el tramo final del encuentro de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones frente al Real Madrid, lo que acarrea la suspensión automática para el partido de vuelta.

Cronología de la expulsión

El incidente se produjo en el minuto 85 del encuentro en el Estádio da Luz. Tras una acción sobre el colombiano Richard Ríos —quien acababa de sustituir a Rafa Silva—, el técnico portugués inició una airada reclamación desde el área técnica.

El colegiado del encuentro, el francés François Letexier, amonestó a Mourinho con una primera tarjeta amarilla por las protestas. Ante la persistencia del técnico en sus quejas, el árbitro mostró de forma inmediata la segunda cartulina y la consiguiente tarjeta roja.

Fuera del banquillo en Madrid

Tras ser expulsado, Mourinho abandonó el terreno de juego visiblemente indignado y se vio obligado a presenciar los últimos minutos del choque desde la grada.

Esta sanción federativa impide que el preparador luso dirija a las 'águilas' desde el césped del feudo blanco el próximo 25 de febrero. El reglamento de la UEFA es taxativo en estos casos: la expulsión por doble amonestación conlleva, como mínimo, un partido de sanción, privando así al técnico de su regreso oficial al estadio donde dirigió durante tres temporadas.

Antecedente histórico: de Stark a Letexier

Esta expulsión supone la segunda vez que el técnico de Setúbal ve la cartulina roja directa en el banquillo durante una fase eliminatoria de la máxima competición europea. El precedente se remonta al 27 de abril de 2011, en el accidentado partido de ida de semifinales entre el Real Madrid y el FC Barcelona en el Santiago Bernabéu. En aquella ocasión, el colegiado alemán Wolfgang Stark expulsó primero a Pepe por una entrada sobre Alves y, acto seguido, envió a Mourinho a la grada por sus airadas protestas, en una noche que también se saldó con la expulsión del portero suplente azulgrana, Pinto.