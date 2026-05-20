Real Madrid
Mourinho señala el relevo de Carvajal
El próximo entrenador del Real Madrid ya está planificando la próxima temporada y una prioridad es el lateral derecho
La marcha de Dani Carvajal dejará un gran hueco en la plantilla madridista. El dueño del lateral derecho del Real Madrid necesita un recambio. José Mourinho considera que Trent Alexander-Arnold necesita competencia y tener a un carrilero con un perfil más defensivo para que la zaga gane en consistencia.
En este sentido, Mourinho tiene apuntado un nombre prioritario en su agenda como es el de Diego Dalot. El luso considera que su compatriota reúne todos los requisitos para fichar por el Madrid: está curtido de la Premier League a sus 27 años, es cumplidor y moldeable también a otras posiciones como el lateral izquierdo o incluso el eje de la zaga. Sería un guerrero de 'Mou' para sumar a su proyecto.
El Madrid podría pescar en el río revuelto del Manchester United. El técnico, Michael Carrick, planea una revolución y espera contar con unos 120 millones de euros para fichajes. Para ello, el United necesita ventas y podría estar abierto a negociar por Dalot.
Precio asumible
Su cotización de mercado es de 35 millones de euros, una cantidad que cuadra con las cifras que podría gastar el Real Madrid para reforzar su lateral diestro. El jugador tiene contrato con el club de Old Trafford hasta el 2028 y podría ser el primer interesado en cambiar de aires para ponerse de nuevo a las órdenes de Mourinho, con quien ya coincidió en el Manchester United en la temporada 2018-19.
Dalot ya fue una petición del técnico portugués en su etapa con los 'Diablos Rojos', que pagaron 21 millones de euros para hacerse con sus fichajes. Mourinho y Dalot coincidieron unos meses en el club inglés hasta que Mourinho fue despedido en diciembre y Ole Gunnar Solskjaer acabó la temporada en el banquillo.
Renovación de Carrick
El futbolista ha crecido mucho en el 'Teatro de los sueños', pero el United quiere iniciar una revolución. Ya ha dado un paso adelante volviendo a la Champions League de la mano de Michael Carrrick, a quien piensa renovar y ofrecer un proyecto ilusionador. Su perdida sería sensible, pero a cambio haría caja de manera importante.
Dalot no sería el único jugador susceptible de una posible venta. En esta situación también se encontraría Manuel Ugarte, que no ha cumplido con las expectativas y podría ser traspasado por unos 60 millones de euros.
A estos dos jugadores hay que añadir al barcelonista Marcus Rashford. El Barça se plantea ejercer su opción de compra de 30 millones de euros, aunque el United ahora quiere más dinero. En cualquier caso, Rashford no es un jugador que esté en la cabeza de Carrick y su destino más probable es que continúe en el Barcelona ni que sea con otra cesión.
De esta manera, el United se ahorraría como mínimo su ficha que esta temporada se eleva hasta los 18 millones de euros por una cláusula estipulada por si el Manchester United se clasificaba para la Champions League.
El conjunto inglés quiere recuperar la ilusión después de volver a la máxima competición continental y hacer un equipo que pueda pelear otra vez por la Premier League. El Arsenal, reciente campeón, Manchester City o Liverpool le han pasado la mano por la cara en las últimas temporadas cuando el United es un club con madera de campeón. Por ello, la revolución de la plantilla parece asegurada.
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