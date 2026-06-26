Mourinho salva a Fede Valverde

Federico Valverde ha cerrado una de sus peores temporadas desde que es jugador del Real Madrid. Un año en el que se han salvado muy pocos de los futbolistas que han formado la plantilla, pero el uruguayo ha sorprendido para mal por su carácter discreto y por su larga trayectoria y proyección. Se esperaba que fuera uno de los líderes del equipo en su octava temporada y luciendo el brazalete de segundo capitán, pero tampoco.

Disciplina

A las dudas sobre su rendimiento, demasiado irregular y acomodado como titular indiscutible, se sumaron problemas de disciplina. Su lejano altercado con Baena tuvo un rebrote cuando vio la tarjeta roja por una entrada al ahora jugador del Atlético de Madrid. Una expulsión de Martínez Munuera, árbitro alicantino, calificada de exagerada, y que alargó la polémica entre ambos jugadores de cuando militaba en el Villarreal.

A eso, se sumaron dos refriegas con Tchouameni, de la que salió mal parado. En la segunda, sufrió una herida en la frente que fue cosida en el hospital, y que le dejó fuera de combate en tres de los últimos cuatro partidos de su equipo, clásico incluido. Fue una decisión interna que el club justificó por una cuestión de imagen: filtró que prefería evitar que se viera la cicatriz que le produjo la caída. Eso sí, le castigó con una multa de medio millón de euros y apertura de expediente.

Problemas de selección

El uruguayo no está viviendo su mejor momento, porque si ha tenido problemas en el Madrid ahora también los tiene con su selección en el Mundial. Debía asumir el liderazgo de la celeste, pero “no está hecho para la capitanía”, según concluyen los medios de su país. Tampoco convence su juego, lejos de su mejor nivel sin ofrecer soluciones a una selección en crisis.

Federico Valverde, protagonista con Uruguay en el Mundial 2026 / Twitter

Su situación preocupaba en el Madrid, que ha decidido darle una vuelta a su proyecto poniendo a José Mourinho al frente, haciendo una limpia, y reforzándose en posiciones en los que sus ocupantes han defraudado. Valverde era uno de los cuestionados y no se descartaba un posible traspaso. Buscarle un relevo y hacer caja pese a devaluarse 40 millones de una a otra temporada: ha pasado de los 130 a los 90M€ actuales.

Todoterreno polivalente

Pese a estos antecedentes, Mourinho le considera imprescindible para su proyecto. Su poderío físico, su agresividad y sacrificio defensivo son avales que valora el portugués. Un todoterreno que se adapta a diferentes posiciones sin necesidad de exigirle ser el líder del equipo. A eso suma su gran zancada para romper líneas y su llegada al área rival con una pegada demoledora.

Mourinho quiere recuperar esa versión perdida por el camino. El portugués manda y el club acepta la decisión de que siga en el equipo, aunque cuestione su jerarquía para ser el capitán tras la salida de Carvajal. Una oportunidad para el uruguayo, que a sus 27 años debe aprovechar para ser titular indiscutible como lo ha venido siendo en los últimos años.