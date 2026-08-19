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REAL MADRID

Mourinho sale en defensa de Vinicius: "La gente tiene que aprender a comportarse con él, hablo también de árbitros"

El técnico portugués profundiza en su relación con el brasileño, revela el consejo que le dio antes de renovar con el Real Madrid y critica el trato arbitral y los pitos que recibe en los estadios

Mourinho sobre su conversación con Vinicius: "No te vayas, sólo conoces al Madrid cuando te vas"

Mourinho sobre su conversación con Vinicius: "No te vayas, sólo conoces al Madrid cuando te vas"

Mourinho sobre su conversación con Vinicius: "No te vayas, sólo conoces al Madrid cuando te vas" / @elchiringuitotv

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Mariona Carol

Mariona Carol

José Mourinho ha relatado su diálogo con Vinicius durante el proceso que culminó con su renovación. Aunque Pedrerol le preguntó si el jugador había firmado "gracias a él", Mourinho lo negó con rotundidad. Admitió que habló con el delantero, pero insistió en que la decisión fue personal: "Vinicius está enamorado del Real Madrid."

El técnico reveló el consejo que le dio: "Vini, ¿dónde quieres ir? No te vayas. No vale la pena." Una frase que, según él, ayudó al brasileño a reflexionar sobre el significado de pertenecer al club blanco.

El nuevo proyecto y la actitud del brasileño

Mourinho considera que Vinicius ha percibido el crecimiento del grupo y la evolución del proyecto. Según el portugués, ese contexto le transmitió un "feeling muy importante" que reforzó su decisión de continuar.

También elogió su ética de trabajo: "Este es otro motor que da placer ver trabajar. Tenemos mucha calidad."

El entrenador se refirió al conflicto con el Benfica y al episodio relacionado con el racismo, posicionándose de manera firme: "Si Prestianni es mi jugador… estoy con Prestianni, no tiene historia." Aseguró que Vinicius sabe perfectamente de qué lado está él en cualquier situación.

Incluso recordó una acción polémica reciente: "Cuando no le pitaron un penalti grande como el Bernabéu, ya estaba en el centro del campo luchando por él."

Críticas a los árbitros y al trato que recibe

Preguntado por si Vinicius debería comportarse de otra manera, Mourinho respondió con contundencia: "La gente tiene que aprender a comportarse con él, hablo también de árbitros."

Añadió una reflexión directa: "No puedes pitar un penalti si eres Pedrerol… y no pitarlo porque es Vinicius. No puedes proteger a Mourinho y no proteger a Vinicius."

Sobre los pitos que recibe en muchos estadios, fue claro: "No le respetan".

Celebraciones, aficiones y una reivindicación final

Mourinho pidió equilibrio entre jugadores y aficiones, diferenciando entre celebrar con los tuyos y hacerlo delante de la grada rival. Pero cuestionó el sentido de pitar a un futbolista sin historial previo con determinados clubes: "¿Qué sentido tiene que un estadio pite a uno de los mejores jugadores del mundo cuando no tienes nada contra él?"

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Puso ejemplos como A Coruña o el Schalke, donde Vinicius nunca había jugado, y concluyó: "Hay que intentar encontrar un compromiso porque verle jugar es un privilegio."

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