Mourinho sale en defensa de Vinicius: "La gente tiene que aprender a comportarse con él, hablo también de árbitros"

José Mourinho ha relatado su diálogo con Vinicius durante el proceso que culminó con su renovación. Aunque Pedrerol le preguntó si el jugador había firmado "gracias a él", Mourinho lo negó con rotundidad. Admitió que habló con el delantero, pero insistió en que la decisión fue personal: "Vinicius está enamorado del Real Madrid."

El técnico reveló el consejo que le dio: "Vini, ¿dónde quieres ir? No te vayas. No vale la pena." Una frase que, según él, ayudó al brasileño a reflexionar sobre el significado de pertenecer al club blanco.

El nuevo proyecto y la actitud del brasileño

Mourinho considera que Vinicius ha percibido el crecimiento del grupo y la evolución del proyecto. Según el portugués, ese contexto le transmitió un "feeling muy importante" que reforzó su decisión de continuar.

También elogió su ética de trabajo: "Este es otro motor que da placer ver trabajar. Tenemos mucha calidad."

El entrenador se refirió al conflicto con el Benfica y al episodio relacionado con el racismo, posicionándose de manera firme: "Si Prestianni es mi jugador… estoy con Prestianni, no tiene historia." Aseguró que Vinicius sabe perfectamente de qué lado está él en cualquier situación.

Incluso recordó una acción polémica reciente: "Cuando no le pitaron un penalti grande como el Bernabéu, ya estaba en el centro del campo luchando por él."

Críticas a los árbitros y al trato que recibe

Preguntado por si Vinicius debería comportarse de otra manera, Mourinho respondió con contundencia: "La gente tiene que aprender a comportarse con él, hablo también de árbitros."

Añadió una reflexión directa: "No puedes pitar un penalti si eres Pedrerol… y no pitarlo porque es Vinicius. No puedes proteger a Mourinho y no proteger a Vinicius."

Sobre los pitos que recibe en muchos estadios, fue claro: "No le respetan".

Celebraciones, aficiones y una reivindicación final

Mourinho pidió equilibrio entre jugadores y aficiones, diferenciando entre celebrar con los tuyos y hacerlo delante de la grada rival. Pero cuestionó el sentido de pitar a un futbolista sin historial previo con determinados clubes: "¿Qué sentido tiene que un estadio pite a uno de los mejores jugadores del mundo cuando no tienes nada contra él?"

Puso ejemplos como A Coruña o el Schalke, donde Vinicius nunca había jugado, y concluyó: "Hay que intentar encontrar un compromiso porque verle jugar es un privilegio."