Mourinho: "Cuando marcas un gol como el de Vinicius no puedes meterte con 60.000 personas"

José Mourinho no estará en el Bernabéu. Su expulsión después de un partido volcánico impedirá que dirija al Benfica frente al Real Madrid en un partido de vuelta que estará marcado por la ida después del gol de Vinicius. Pero sobre todo tras lo que se desató después. El brasileño denunció insultos racistas de Prestianni. El portugués dio su propia versión de lo sucedido en los diez minutos de parón tras la activación del protocolo antirracista.

“He hablado con los dos, Vinícius me dice una cosa y Prestianni otra. Yo no quiero ser decir al 100% que creo solo a Prestianni, pero tampoco puedo ser blanco y decir que Vinícius me ha dicho la verdad”. Una situación compleja cuya resaca se prolongará hasta la vuelta. "Yo he querido ser más equilibrado que Arbeloa y Vinicius", defendió el luso.

Y quiso darle un consejo al brasileño: "Vinicius marca un gol que solo él o Mbappé pueden marcar. La única cosa que digo es que no puedes meterte con 60.000 personas. En cuántos estadios ha pasado eso, es un jugador de otro mundo, me encanta. Marcas un gol así y sal en hombros de tus compañeros. Ahí se acabó el partido". Un argumento recurrente cada vez que se viven este tipo de episodios.

Mourinho también explicó su expulsión, precisamente por reclamar cartulinas para el esto. “Me expulsan porque he dicho una cosa muy obvia. Tchouaméni, Huijsen y Carreras no podían ver la amarilla. Él sabía perfectamente a quién podía enseñar la amarilla y a quién no”. Aun así, no buscó excusas en el arbitraje y reconoció la superioridad blanca: “El Madrid ha merecido la victoria, ha sido mejor”. Por último, asumió las consecuencias disciplinarias: “No puedo ir al vestuario, no puedo comunicar con el equipo. Será difícil para mí, pero ahí están mis compañeros”.