Mourinho se confiesa tras la polémica Vinicius-Prestianni: "No ha sido fácil"

José Mourinho vive días complicados en el Benfica. Nunca ha sido un entrenador que rehúye el enfrentamiento, pero la polémica desatada en el Benfica - Real Madrid, tras el gol de Vinicius y su acusación de racismo sobre Prestianni, ha desgastado al técnico luso. De ahí que, por novena vez en la temporada, haya decidido no comparecer ante los medios en la previa a un partido. Solo ha hecho declaraciones a Benfica TV, el canal oficial del club encarnado.

"Sobre lo que pasa y seguirá pasando"

"El partido fue verdaderamente exigente en todas sus facetas. Hasta el minuto 50 fue un encuentro de máxima exigencia, tanto desde el punto de vista físico como táctico, y por la concentración que hay que tener para disputar un partido de ese nivel. Pero tampoco puedo dejar de reconocer que, desde el minuto 51 hasta ahora no ha sido fácil gestionar emocionalmente lo que ocurrió y lo que sigue pasando", expresó el técnico luso.

EFE

Mourinho, como el resto de actores del encuentro de ida, saltó al campo para mediar y hablar con Vinicius después de que este pidiese activar el protocolo antirracista tras, supuestamente, recibir insultos de Gianluca Prestianni. El futbolista del Benfica se tapó la boca para que no pudiesen leerse los labios. A partir de ahí empezó una batalla de acusaciones cruzadas que ha terminado con la apertura de una investigación por parte de la UEFA.

"Yo he hablado con los dos, Vinicius dice una cosa y Prestianni, otra. No quiero ser rojo (por el Benfica)... y no quiero decir que al 100% quiero sólo a Prestianni; pero no puedo ser blanco (Real Madrid) y decir que lo que Vinicius me ha dicho es la verdad", dijo nada más terminar el encuentro. Quiso no ser tan tajante como Arbeloa o Mbappé, que acusaron directamente al argentino después de un duelo en el que Mourinho terminó expulsado, lo que le privará de estar en el Bernabéu.

Las críticas a Mourinho

Mientras que en el Benfica su postura se entendió como una defensa corporativa de su jugador y del club, en el Real Madrid, y, por parte de otros actores del fútbol, los comentarios del de Setúbal fueron puestos en tela de juicio. "Mourinho mencionó el nombre de Eusebio. Dijo que el Benfica no puede ser racista porque su mejor jugador de la historia fue Eusebio. ¿Sabes lo que tuvieron que pasar los jugadores negros en los años 60? Usar su nombre hoy para argumentar sobre Vini...", dijo Vincent Kompany, entrenador del Bayern, en las múltiples intervenciones que se generaron sobre el tema.

SPORT

Mourinho tiene la obligación de resetear su estado de ánimo y el de la plantilla para jugar contra el Aves SAD este sábado. Un partido que también se jugará en Da Luz, donde el Benfica ha iniciado una investigación para localizar y sancionar a los seguidores que hicieron gestos simiescos contra Vinicius durante el partido de Champions. El cuadro lisboeta tratará de recortar puntos con el Benfica y el Sporting de Portugal, aunque la vuelta del Bernabéu lo domine todo.

La plantilla encarnada descansó el miércoles, jornada en la que los futbolistas buscaron aliviar la tensión generada por lo ocurrido en Champions. Nadie quedó al margen de lo sucedido. Prestianni, en el ojo del huracán, reiteró que no insultó con términos racistas a Vinicius. La UEFA será la encargada de decidir sobre incidente para el que el Real Madrid ha aportado toas las pruebas. Por su parte, Mourinho cierra filas y trata de blindar con su figura un vestuario sacudido en los últimos días.