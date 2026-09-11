Mourinho revela si irá al GP de España tras el Madrid-Rayo: “Si no gano, no hay vida”

La Fórmula 1 ya ha aterrizado en Madrid. Este viernes se han celebrado los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de España 2026 en Madring, en un fin de semana que promete convertir la capital en uno de los grandes focos deportivos del mundo. El nuevo circuito madrileño aspira a reunir a miles de aficionados y su impacto trasciende incluso las fronteras del automovilismo, llegando también al mundo del fútbol.

Buena prueba de ello se ha vivido esta misma mañana en la rueda de prensa de José Mourinho. Al entrenador del Real Madrid le han preguntado si tiene previsto acercarse este domingo al circuito para disfrutar en directo del Gran Premio, y el portugués, fiel a su estilo, ha dejado una respuesta que no ha pasado desapercibida.

Mourinho ha reconocido que mantiene una estrecha relación con Stefano Domenicali, presidente de la Fórmula 1, desde sus primeros años en Italia, cuando comenzó su trayectoria como entrenador en el país transalpino.

"Cuando no duermo en Valdebebas, normalmente salgo a las 7.15 h. y hoy he salido a las 6.30. Hemos perdido algo de tiempo y ya está. No hemos cambiado nada por no estar la prensa. Hemos hecho cosas tácticamente que intentábamos hacer. Para mañana hay dos opciones, ir a Valdebebas directo o ir primero al Bernabéu, dejar los coches, y luego ir todos juntos a Valdebebas. Soy muy amigo de Stefano Domenicali desde mis primeros años en Italia. Sí que tengo entrada para Madring", ha explicado el técnico madridista ante los medios de comunicación.

Sin embargo, la presencia de Mourinho en el Gran Premio no está ni mucho menos garantizada. Todo dependerá de cómo termine el partido que el Real Madrid disputará este sábado frente al Rayo Vallecano. El portugués ha dejado claro que su estado de ánimo después de los partidos condiciona por completo sus planes personales, especialmente cuando el resultado no acompaña.

"Pero yo soy ese tipo de bicho que si no gano... no hay vida. Significa que si estoy contento, a lo mejor me paso", ha sentenciado Mourinho, dejando en el aire su posible aparición en Madring.

Así pues, el Gran Premio de España podría contar el domingo con un espectador de lujo en las gradas. Eso sí, antes Mourinho tendrá que superar el examen del Rayo Vallecano. Si el Madrid gana, quizá haya Fórmula 1; si no, todo apunta a que el portugués preferirá quedarse lejos del ruido de los motores.