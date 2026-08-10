Mourinho reúne al nuevo núcleo duro del Real Madrid

El nuevo Real Madrid 2026/2027 adquirirá su forma definitiva esta semana. Este lunes, Cucurella, Mbappé, Konaté y Tchouaméni se sometieron a los reconocimientos médicos en la Ciudad Real Madrid y el Hospital Blua Sanitas Valdebebas. Falta por sumarse Bellingham. Todos ellos alcanzaron las rondas finales del Mundial y están llamados a ser decisivos en una temporada que comenzará para el conjunto blanco el sábado 22 de agosto (21:30 horas).

El calendario inmediato del Real Madrid

Los cinco futbolistas completaron su primer entrenamiento. Lo mismo que Diomande y Courtois con el grupo. Militao, Rodrygo, Mendy y Asencio siguen sus procesos de recuperación. Las nuevas caras se suman a la dinámica de un Real Madrid que ha disputado dos partidos de entrenamiento ante el Alcorcón y el Leganés, además de dos amistosos frente a la Fiorentina y el Ferencváros. Todos se resolvieron con victoria para los de Mourinho. El siguiente compromiso será el mítico Trofeo Teresa Herrera contra el Deportivo (12 de agosto, 21:00 horas; La 1 y TVG).

El último amistoso de la pretemporada se disputará el domingo 16 de agosto en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen frente al Schalke 04 (17:00 horas; Real Madrid TV). A partir de ahí llegará el regreso a LaLiga, con un inicio maratoniano como el que espera a la mayoría de los equipos, obligados a incorporarse de manera escalonada al calendario por el efecto del Mundial.

El debut liguero será en el RCDE Stadium ante el Espanyol (22 de agosto, 21:30 horas; Orange TV y DAZN). El estreno en casa se producirá el 26 de agosto contra la Real Sociedad (21:00 horas; Orange TV y Movistar LaLiga). El 30 de agosto llegará un nuevo compromiso en el Bernabéu ante el recién ascendido Málaga (17:00 horas; Orange TV y Movistar LaLiga). Y el 4 de septiembre se disputará el Betis-Real Madrid (21:00 horas; Orange TV y Movistar LaLiga).

Presentaciones pendientes de los fichajes

Cucurella y Konaté son dos de los seis fichajes realizados por un Real Madrid que todavía no da por cerrado el mercado, cuyo plazo expira el martes 1 de septiembre de 2026 a las 23:59 horas. Ambos aspiran a ser titulares en el 4-2-3-1 de Mourinho, que durante su ausencia ha ido examinando a una plantilla construida progresivamente alrededor de un núcleo inicial de canteranos y jugadores con mayor o menor protagonismo.

Cucurella será uno de los hombres fuertes de Mourinho, quien se implicó personalmente en su fichaje. Konaté también aspira a ser titular en una demarcación para la que el portugués estaría abierto a incorporar otro central de perfil zurdo. Sin embargo, el gran desafío del técnico será definir el reparto de jerarquías en el tridente formado por Bellingham, Vinicius, incorporado la semana pasada, y el recién aterrizado Mbappé. Con la situación del centro del campo, Tchouaméni volverá a ser uno de los capitanes generales.

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Todos ellos componen el núcleo duro de un Real Madrid que, bajo la batuta de Mourinho, ha centrado toda su atención en el césped durante la pretemporada. De ahí que el club no haya celebrado presentaciones al uso para sus incorporaciones. Ni siquiera el entrenador tuvo la suya. La fórmula de un acto conjunto cobra fuerza ante la falta de fechas disponibles antes del comienzo de LaLiga. La prioridad del técnico de Setúbal, en cualquier caso, será integrar cuanto antes a sus futbolistas más importantes en el nuevo equipo que está moldeando.