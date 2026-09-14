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REAL MADRID

Mourinho repite convocatoria para visitar el Elche

El entrenador José Mourinho mantiene la lista de 24 jugadores que venció al Rayo Vallecano para el encuentro de este martes contra el Elche en la tercera salida liguera

José Mourinho en el banquillo del Santiago Bernabéu durante el Real Madrid-Rayo Vallecano de LaLiga 2026/27

José Mourinho en el banquillo del Santiago Bernabéu durante el Real Madrid-Rayo Vallecano de LaLiga 2026/27 / EFE

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Christian Blasco

Christian Blasco

Madrid

El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, repite para su visita al Elche de este martes (21:30 horas CEST, -2 GMT) la convocatoria que venció el pasado sábado 4-1 al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu. No recupera ‘Mou’ a ninguno de los tres lesionados: los brasileños Rodrygo Goes, Éder Militao y el francés Ferland Mendy.

De ellos, Militao es el que más cerca está de volver, al llevar a cabo ya trabajo de recuperación sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Con los mismos 24 jugadores afrontará el Real Madrid su tercera salida de la temporada, tras ganar en el minuto 90 en casa del Espanyol (2-1) y perder ante el Betis (0-1).

La lista de convocados del Real Madrid para el partido ante el Elche la forman:

Noticias relacionadas y más

  • Porteros: Courtois, Lunin y Mestre.
  • Defensas: Asencio, Trent, Dumfries, Huijsen, Rüdiger, Konaté, Carreras y Cucurella.
  • Centrocampistas: Camavinga, Bellingham, Fede Valverde, Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler y Thiago Pitarch.
  • Delanteros: Vinícius, Endrick, Mbappé, Brahim Díaz, Carlos Espí y Yan Diomande.

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