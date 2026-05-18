El poder de Mourinho en su regreso al Real Madrid

El técnico luso será anunciado como entrenador del Real Madrid por los próximos dos años al término de esta temporada. Sin embargo, traer a José Mourinho no ha sido tan sencillo como puede parecer de cara a la galería. Más allá del ruido mediático, al de Setúbal se le habrían concedido, a priori, una serie de condiciones y márgenes de intervención que otros entrenadores recientes, como Xabi Alonso, no habrían tenido en el mismo grado.

El Benfica de Mourinho termina invicto, pero sin el segundo puesto / EFE

En el entorno del Real Madrid, y con Florentino Pérez manteniendo siempre un control sobre la estructura deportiva, esta vez parece que la figura del entrenador estaría más implicada en la toma de decisiones también fuera del terreno de juego. Según informa COPE, el técnico portugués tendría capacidad para determinar objetivos de fichajes y priorizar posiciones a reforzar, algo que, en etapas anteriores, no siempre se habría concedido con la misma flexibilidad a otros perfiles de entrenador.

En el caso de Xabi Alonso, por ejemplo, se ha comentado en distintos círculos que habría solicitado refuerzos concretos en el centro del campo sin que finalmente se atendieran esas peticiones en su totalidad, un benplácito del que sí dispondrá José Mourinho, quién no quiere verse a disgusto con su futura plantilla y seguramente también pida, entre otros, el mediocentro que viene extrañando el Madrid desde la salida de Kroos.

Otro de los puntos clave del acuerdo sería la gestión del día a día en los entrenamientos. Mourinho habría pedido que las sesiones sean diseñadas y ejecutadas exclusivamente por su cuerpo técnico, sin interferencias externas, para poder desarrollar su metodología de trabajo con total autonomía.

Kylian Mbappé durante el entrenamiento del sábado del Real Madrid / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

CAMBIOS EN EL ÁREA DE PREPARADORES

Además, el técnico portugués llegaría acompañado de su propio staff, el equipo que ha venido trabajando con él en etapas recientes como la del Benfica, lo que podría implicar cambios en la estructura interna del club. Entre las posibles consecuencias se encuentra la continuidad de algunos profesionales históricos del área de preparación física o porteros, como es el caso de Antonio Pintus o Luis Llopis, cuya permanencia quedaría supeditada a la reorganización final del cuerpo técnico.

Antonio Pintus volvió a tomar protagonismo con la llegada de Arbeloa / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En cualquier caso, se trata de una planificación aún sujeta a ajustes y negociaciones finales, donde los flecos están por cerrarse en un contexto en el que el nivel de control compartido entre entrenador y directiva podría marcar una diferencia importante respecto a etapas anteriores del club. Reafirmando una vez más, que en el fútbol de hoy en día, la mano de un entrenador tiene mucho más peso e interferencia en el juego de un equipo.