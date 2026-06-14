Mourinho rearma la defensa del Real Madrid y convierte a Bernardo Silva en "el galáctico de saldo" de Florentino

José Mourinho lleva semanas trabajando en la planificación de la plantilla del Real Madrid. Durante la conversación con Florentino Pérez en la que cerraron el acuerdo para su regreso al club blanco se sentaron las bases para el fichaje del portugués, que pidió “tiempo para desarrollar un proyecto” y “voz en los fichajes”. Esto último, estando José Ángel Sánchez y Jorge Mendez por medio, no suponía ningún problema por la estrecha relación que une a ambos.

Revolución "estética" y fichajes de saldo

Así que horas después de la conversación con Florentino, JAS, como se conoce al director general del club, conversaba con Mourinho para atacar las debilidades de la plantilla y abrir la puerta a los jugadores con los que el luso no cuenta. El de Setúbal entregó una lista de bajas que se sumaban a las de Dani Carvajal y David Alaba, que finalizaban contrato. A ellos añadió a Raúl Asencio, Fran García, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga, Rodrygo, Franco Mastantuono y Gonzalo García, estos dos últimos saldrán cedidos o con opción de recompra. Lo que se ha dado en llamar ‘la revolución de los cobardes’, porque una vez más es una renovación cosmética sin atacar estructuralmente el problema de convivencia en la plantilla de grandes estrellas como Vinícius, Mbappé o Bellingham. Mourinho no incluyó a Valverde, aunque en un primer momento el club lo había puesto en el escaparate después de su incidente con Tchouameni y del desplante ante Xabi Alonso en una complicada temporada del uruguayo.

Mourinho exigió fichar un lateral derecho, un central y un lateral izquierdo. La primera exigencia reactivó el fichaje de Ibrahima Konaté, interés latente de los blancos desde hace meses, al ser un jugador que quedaba libre y llegaba sin necesidad de traspaso, requisito casi innegociable en este Madrid que atraviesa por momentos complicados en lo financiero. Para el lateral apareció otra opción factible, la del neerlandés Dumfries, cuyos 20 millones de cláusula eran más que asumibles. El problema viene por la izquierda, donde el pretendido por Mourinho, el italiano Riccardo Calafiori, no está dispuesto a salir del Arsenal. Por ello anda el Madrid peinando el mercado para reforzar esa demarcación de central y lateral zurdo, donde surge la posibilidad del croata Josko Gvardiol. Sin embargo, su precio resulta prohibitivo para las arcas blancas. A estos se añade la renovación de Antonio Rudiger, que sumado a Dean Huijsen y el fichaje que llegue para la izquierda pueden cerrar la defensa. En principio la idea es vender a Raúl Asencio, por más que idea sea quedarse.

Una vez armada la defensa, el problema estructural llegaba en el medio. El fichaje galáctico de Florentino era Joao Neves, pero el París Saint-Germain no lo vende, ni a él ni a Vitinha, la otra pretensión blanca. Jorge Mendes se comprometió a convencer a Neves para que pidiera a Luis Enrique que lo dejase salir, pero el jugador no tiene planes de moverse de París, con lo que el plan se ha venido abajo. Luego llegaría el acercamiento a Michael Olise, pero el Bayern se ha cerrado en banda: “Si están pensando en Olise, mejor que se ahorren la oferta”, han llegado a advertir desde Alemania dirigentes muniqueses. Por ello Florentino se vio obligado a lanzar una oferta sonda al Atlético por Julián Álvarez para cumplir su promesa electoral de “ofrecer 150 millones a un club de la Champions”. Sabía que la respuesta sería negativa y ahora tiene más tiempo para buscar ese “galáctico” que no hay en el mercado.

Bernardo Silva, el nuevo Modric

Sin embargo, el golpe de mano lo ha dado con Bernardo Silva. El portugués del Manchester City llega libre, condición que cuadra perfectamente con el modelo de fichajes del Real Madrid. El luso lo tenía cerrado con el Atlético, con el que este jueves tenía previsto firmar el contrato, pero una llamada de José Mourinho dio la vuelta a la situación. Simeone había llamado a Silva para confirmarle que ocuparía el lugar de Griezmann tras irse a Orlando. Y eso le sonaba al mediapunta mejor que la oferta de un Barcelona en el que entraba en grupo de atacantes para disputarse la posición con jugadores como Dani Olmo, Pedri o Raphinha. Así que con todo hecho con el Atlético, llegó la llamada de Mourinho y Bernardo lo cerró con los blancos en horas.

Tendrá un contrato de duración larga (cuatro años) para amortizar el dinero de su ficha y la prima de fichaje que era mayor que lo que le pagaba el Atlético y es lo que ha terminado de convencer al ex del City. Mourinho quiere a Bernardo dirigiendo el juego del Madrid en el medio junto a Tchouameni y Valverde, en un rol similar al que desarrollaron en su día Modric o Kroos. Algo que cierra la puerta a un Arda Guler, por el que hay equipos interesados como el PSG o el Chelsea de Xabi Alonso. El Madrid no tiene intención de vender al turco, pero la llegada de Bernardo va a quitarle mucho protagonismo y minutos.

Rodri, cambio de escenario

El caso de Rodrigo Hernández, al que le queda un año de contrato con el City y está muy interesado en regresar a Madrid, se queda ahora en stand by a la espera de la conclusión del Mundial. Florentino ya le tocó el verano pasado para saber sus intenciones y Enrique Riquelme llegó a vincularlo a su candidatura, pero el jugador se desmarcó consciente de que Florentino era favorito para renovar su presidencia. La llegada de Silva ha cambiado el escenario, pero es un jugador que sigue siendo atractivo para el Madrid porque no hay jugadores de ese perfil en el mercado y es el punto débil de los blancos. Bernardo no es un mediocampista puro, como sí lo es Rodri, aunque puede desempeñarse en el doble pivote en las tareas de creación.

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Y en ataque Mourinho ha dejado claro que con Mbappé, Vinícius, Bellingham, Nico Paz y Endrick le vale. Hay que ver qué rol tendrá Brahim, que en principio se verá relegado a ser la alternativa a Jude, y Rodrygo cuando se recupere tendrá muy complicado tener minutos, lo que invita a pensar que también acabará saliendo porque no es un jugador que atraiga mucho al técnico portugués.