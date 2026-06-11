Mourinho no quiere más galácticos

José Mourinho acaba de aterrizar en el Real Madrid con el difícil encargo de reactivar un proyecto que se ha venido abajo. El trabajo del portugués no va a ser nada fácil después de dos temporadas de decepciones de un equipo repleto de futbolistas de primera línea. Sin embargo, Florentino Pérez quiere fichar otro galáctico y está dispuesto a gastarse 150 M€.

Necesidades

El técnico portugués hereda un equipo que en diciembre pasado era la plantilla de fútbol más cara del mundo, con un valor de mercado de 1.340 millones de euros. Su mala temporada ha devaluado a muchos de sus jugadores, para caer a la cuarta posición y bajar hasta los 1.220 M€ según ‘Transfermarkt’, que sitúa al PSG como el equipo más valioso, 1.370 M€.

Mourinho es partidario de que esa inversión de 150 M€ por un solo jugador sea repartida entre dos o tres fichajes que cubran los puestos más necesitados. Se ha asegurado la llegada de un lateral derecho, el holandés Dumfries, y un central, el francés Konaté. Necesita un par de refuerzos en el centro del campo y otro central para guardarse las espaldas ante la fragilidad física de Militao.

Florentino ha ofrecido 150 millones por Julián Álvarez / EFE

Su objetivo primordial es fichar al centrocampista portugués Mateus Fernandes, 21 años. Futbolista del West Ham al que quieren varios equipos y que facilitan a su actual club que eleve su precio hasta los 90 millones de euros pese a que su valor de mercado no pasa de los 50. También se interesaría por Vitinha o Neves, pero sabe que es picar demasiado alto y que el PSG no lo pondrá fácil.

Opciones

Dos opciones asequibles serían Rodri o Bernardo Silva, ambos del Manchester City. Al español le queda un año de contrato, pero el club citizen le abriría la puerta con un traspaso a la baja; mientras que el portugués es un jugador libre, pero quiere ir a un equipo que le asegure la titularidad y en el Madrid lo tiene difícil en un puesto en el que hay demasiada competencia.

Mourinho preferiría no tener que encajar a otro galáctico recién llegado que le daría más trabajo del deseado. Ya tiene bastante con Vinícius y Mbappé, y lo que le faltaba es tener que encajar a Julián Álvarez. Además, tiene a Bellingham, seguir alimentando la proyección de Güler, o potenciar las prestaciones de Tchouameni, Valverde o Trent, entre otros. Sabe que si Florentino ficha un jugador de 150 M€ tiene que ser titular si o sí, lo que le ayudaría a hacer su ya de por sí complicado.