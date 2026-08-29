Mourinho: "No puedes dar el Balón de Oro por ganar la Champions o el Mundial"

Pistoletazo de salida a la campaña desde Madrid para que Kylian Mbappé gane el Balón de Oro a pesar de que no ganó ningún título la temporada pasada. José Mourinho aprovechó la rueda de prensa previa al partido del conjunto merengue ante el Málaga, correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2026/27, para dejar claro que él se lo daría al delantero francés. Según el técnico portugués, el premio no debería tener en cuenta los trofeos colectivos y tendría que dar más peso a los récords goleadores.

“Es una cosa individualmente muy bonita y que entra en la historia individual de un jugador. Es normal que los 12 futbolistas de un nivel muy alto, de los cuales tenemos tres o cuatro, tengan la ambición de ganarlo. El Balón de Oro tiene que ser uno de esos jugadores que se echan de menos para la eternidad cuando se retiran: Maradona, Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Cristiano, Messi, Zidane... ”, señaló en la rueda de prensa ofrecida este sábado, previa al encuentro liguero del domingo frente al Málaga.

"No le puedes dar el Balón de Oro a alguien porque ha ganado el Mundial o la Eurocopa. Antes, se lo tienes que dar a Luis Enrique o De la Fuente por su trabajo con dos equipazos. Si quieres premiar estos títulos, premia a los entrenadores. Pero el mejor jugador del mundo no tiene que ser del PSG ni de la selección española. Sabemos dónde está y es aquí. Ha hecho historia este verano. Pero después entran cuestiones políticas en las que no entro", añadió, en clara referencia a Kylian Mbappé, máximo goleador histórico de la Copa del Mundo.