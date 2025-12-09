Mourinho se pronuncia sobre un posible regreso al Real Madrid

En medio de una crisis de resultados, las especulaciones sobre una posible destitución de Xabi Alonso aparecen con fuerza en el entorno del Real Madrid e incluso empiezan a aparecer nombres de los que podrían ser sus sustitutos.

Zidane o Arbeloa apuntan a principales candidatos, pero entre la afición blanca suena el nombre de José Mourinho. Son muchos los que todavía recuerdan con cariño la etapa del portugués en el club y los que creen que, vistos los problemas que existen en el vestuario, sería la opción ideal para poner las cosas en su sitio.

Aprovechando la previa del partido del Benfica ante el Nápoles, los periodistas cuestión al entrenador por un posible regreso. Mourinho, como de costumbre, respondió con contundencia: "No es que necesite cerrarlo, es que ya está cerrado. Es un asunto cerrado, es usted el que lo ha abierto".

Más allá de la respuesta del portugués, que cerró la puerta de golpe al Real Madrid, lo llamativo fueron sus gestos de desidia mientras escuchaba la pregunta del periodista, consciente que el club tampoco ha pensado en su regreso.

El Benfica, al que Mourinho llegó el pasado mes de septiembre para sustituir a Bruno Lage, se encuentra ahora mismo tercero en la liga portuguesa tras 13 jornadas de competición. Lejos queda, al menos por ahora, el Porto, líder de la tabla con 8 puntos de ventaja sobre el equipo de Lisboa.

En Champions, su papel hasta el momento ha sido muy decepcionante. Por ahora se sitúan en el puesto número 30º, que supondría su eliminación. Solo han sido capaces de ganar al Ajax y todavía les queda jugar contra Nápoles, Juventus y, precisamente, contra el Real Madrid, en un partido cargado emocionalmente para Mourinho.

Durante sus tres años en el equipo blanco, dirigió 178 encuentros, consiguiendo 127 victorias, 28 empates y 23 derrotas, pero se topó con su bestia negra, el Barça de Guardiola. En cuanto a títulos, Mourinho ganó una Copa del Rey, una Liga y una Supercopa de España.