Mourinho se pronuncia sobre el interés del Madrid: "Mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions"

En boca de todos en los últimos días, José Mourinho elige, por ahora, centrarse en el final de temporada del Benfica. El portugués suena con fuerza para ocupar el banquillo del Real Madrid en sustitución de Álvaro Arbeloa. Es uno de los favoritos de Florentino Pérez, que será el encargado de tomar la decisión definitiva.

A pesar de los rumores, el técnico del equipo lisboeta ha lanzado balones fuera en una entrevista con el medio italiano 'Il Giornale'. Al ser preguntado por su futuro y la posibilidad de fichar por el Real Madrid o la Juventus, Mourinho ha sido muy rotundo: "No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions League".

Florentino Pérez y José Mourinho, en la comida de Navidad de 2012. / Juan Carlos Hidalgo / EFE

"Hemos tenido una trayectoria extraordinaria, somos el único equipo de Europa que no ha perdido un partido. Si ganamos nuestros próximos tres encuentros, jugaremos la copa más importante de Europa. Es lo único en lo que puedo pensar", añade el entrenador.

Además, en la entrevista Mourinho también se muestra muy crítico con algunos entrenadores que llegan a la élite: "Lo confirmo: mucha gente hoy en día acaba en el banquillo porque sabe venderse bien. Tener una buena imagen pública vale más que ser realmente capaz. Seamos realistas: esto de que la idea de juego es más importante que los resultados es la mayor mentira del fútbol. Lo primero es que para ganar se necesita mucha calidad y hacer muchas cosas bien; solo después viene lo estético. Un producto ganador es un producto ganador".

Mourinho podría ser el relevo de Arbeloa en el Real Madrid / Europa Press

El que fuera entrenador del Real Madrid ha sorprendido a algunos aficionados con la elección del mejor sitio en el que ha entrenado. "Para mí, Roma fue el mejor lugar de mi carrera. Nunca había sentido un ambiente tan increíble alrededor de un equipo de fútbol, el Olímpico siempre lleno, la forma en que la gente siente por los jugadores. Pero mi etapa en la Roma ha terminado", sentencia.

Por ahora, José Mourinho solo piensa en el final de temporada con el Benfica. Segundos en la clasificación, sin conocer la derrota y con solo tres partidos por delante, el gran objetivo es clasificarse para la máxima competición europea. Mientras tanto, el Madrid mantiene al portugués en el foco y su regreso, a día de hoy, es más factible de lo que muchos pensaban.