Mourinho se pronuncia sobre qué estadio debe acoger la final del Mundial 2030

José Mourinho se pronunció sobre un asunto que está generando mucho debate en los últimos meses, sobre qué país y qué estadio deberían ser la sede de la final del Mundial de fútbol del 20230 que tendrá como organizadores España, Portugal y Marruecos, especialmente tras las recientes declaraciones de Fouzi Lekjaa, presidenet de la federación marroquí.

El entrenador del Real Madrid atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido de LaLiga de la Jornada 5 que se disputará este sábado 12 de septiembre en el Bernabéu frente al Rayo Vallecano (21.00 horas), pero a pesar de que la prioridad era abordar el choque liguero, Mou no dudó en pronunciarse sobre este asunto. Unas palabras que pueden tener un enorme peso en la opinión pública pues, más allá de ser el entrenador del Real Madrid es una personalidad del fútbol portugués.

De ahí que Mourinho se extendiera en su respuesta y diera muchas explicaciones antes de dar su opinión, para no herir ninguna sensibilidad. "Una cosa es donde debería o otra donde me gustaría (risas). Perdonádme, pero me gustaría que fuera en Lisboa", dijo con una sonrisa en los labios. Pero el técnico madridista dijo ser consciente de la capacidad organizativa de cada uno de los tres países y consideró que Portugal se puede dar por satisfecha con acoger varios de los encuentros de la próxima Copa del Mundo.

Y entonces añadió: "mi respuesta, y no lo digo por ser el entrenador del Madrid, porque ya me conocéis bien, pero mi respuesta es que si puedes jugar en un estadio mítico, histórico, donde jugaron algunos de los mejores jugadores de la historia... Debería ser aquí", en referencia al estadio Santiago Bernabéu. "Y lo diría también si fuera entrenador del Benfica", aclaró.

La respuesta de Mourinho es un respaldo para la candidatura del Santiago Bernabéu de cara a la final del Mundial 2030 que deberá disputarse el 21 de julio de ese año. También el Barça se ha postulado para que el Spotify Camp Nou, que para esas fechas estará, totalmente reconstruido y en pleno funcionamiento, acoja el evento.

Por otra parte, la federación marroquí aseguró que el nuevo Gran Estadio Hassan II albergará el partido decisivo pese a que la FIFA todavía no se ha pronunciado oficialmente y las palabras de su máximo dirigente provocó una reacción oficial de la FIFA y el malestar de la RFEF, pues España, más allá de ser la vigente campeona del torneo, es el país que lleva a cabo el mayor esfuerzo económico y logístico, además de contar con mejores infraestructuras qyue Marruecos.