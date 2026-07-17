Mourinho ya tiene su primer rival

José Mourinho ya conoce cuál será el primer equipo al que se medirá en su segunda etapa al frente del Real Madrid. El conjunto blanco disputará un amistoso de entrenamiento frente al Leganés el próximo martes 28 de julio, en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas. Será un encuentro que servirá como primera prueba para el nuevo proyecto madridista.

Ha sido el propio Leganés el encargado de anunciar el compromiso a través de un comunicado oficial. El conjunto pepinero ha confirmado que visitará Valdebebas para enfrentarse al Real Madrid a partir de las 18:00 horas (en un principio se anunció que sería a las 11:30h), en un duelo que formará parte de la preparación de ambos equipos para el próximo curso.

El encuentro se disputará a puerta cerrada, sin presencia de aficionados y no será retransmitido por ningún canal oficial del Real Madrid, por lo que únicamente trascenderán imágenes o información facilitadas posteriormente por los clubes.

Para el técnico portugués supondrá una oportunidad para empezar a evaluar el estado físico de su plantilla y observar a algunos jugadores de cerca, incluyendo a futbolistas de la cantera. El Real Madrid afronta una pretemporada marcada por la incorporación escalonada de los internacionales y por la presencia de numerosos futbolistas del Castilla durante las primeras semanas de trabajo.

Mourinho con su equipo técnico en en la CD del Real Madrid en Valdebebas / RMCF

El Leganés llegará mucho más rodado, ya que el duelo de Valdebebas será el quinto partido de pretemporada para los pepineros, después de medirse a Levante (derrota 2-1), Albacete, Nacional de Madeira y Penafiel, estos dos últimos durante su concentración en Portugal. En los últimos años, Real Madrid y Leganés han convertido estos partidos de entrenamiento en una costumbre dentro de la pretemporada. La buena relación institucional entre ambos clubes ha facilitado que vuelvan a cruzarse este verano.

El amistoso frente al Leganés abrirá una serie de compromisos veraniegos para el conjunto blanco. Después de este primer test en Valdebebas, el Real Madrid tiene previsto continuar su preparación con un encuentro ante la Fiorentina el día 1 de agosto y la disputa del Trofeo Teresa Herrera frente al Deportivo el día 12.

De este modo, el Leganés se convertirá oficialmente en el primer rival del Real Madrid de José Mourinho en esta nueva etapa. Un amistoso sin focos, sin televisión y sin público, pero con el interés de ver si trasciende alguna de las impresiones del técnico portugués sobre la plantilla.