Mourinho, perfil bajo: por qué el Madrid sigue sin poner fecha a su presentación

El anuncio de José Mourinho como nuevo entrenador del Real Madrid se produjo en plena efervescencia de la campaña electoral del club blanco. En un calculado golpe de efecto, la agencia que diseñó la planificación de medios de 'Florentino 2026', la candidatura del actual máximo mandatario blanco, compró el espacio posterior al capítulo de El Hormiguero en el que Enrique Riquelme anunció que su gran fichaje sería Erling Haaland en caso de ganar las elecciones a la presidencia madridista, algo que finalmente no sucedió.

Habrá presentación

Una parte del mourinhismo militante, que se forjó durante los agitados años 2010-2013, nunca desapareció. Aunque pocos creían posible el regreso de una figura que había vivido sus últimas aventuras en destinos alejados de la primera línea del fútbol mundial. Sin embargo, el cruce de caminos con el Benfica en la Champions lo cambió todo. Se activó el factor nostalgia en Florentino Pérez, que decidió recuperar a un viejo amigo. Mourinho ha regresado a casa con un perfil, hasta el momento, pragmático.

Mourinho exprime al Real Madrid en Valdebebas con la cantera como solución ante las bajas / Atlas News

El técnico portugués ha evitado cualquier exposición mediática en sus primeras semanas en el club, más allá de su mensaje inicial. "No es trabajar en el Real Madrid, es trabajar para el Real Madrid. Y es con este espíritu de misión por lo que estoy aquí", afirmó tras pisar Valdebebas en su primer día de trabajo. Un escenario todavía vacío al que se han ido incorporando jugadores de forma paulatina. Desde el 10 de julio, Mourinho no ha dejado de mantener reuniones de planificación y se ha volcado, junto a su staff, en diseñar una pretemporada controlada, muy distinta de la que vivió el equipo durante el accidentado curso anterior.

Muchos aficionados se preguntan cuándo será la presentación de Mourinho. También los medios que siguen el día a día de un club en el que buena parte de la atención gira ya alrededor del técnico portugués, como ha quedado patente en un mercado de verano en el que ha tenido un papel protagonista desde el primer momento. La respuesta que trasladan desde su entorno es que sí habrá un acto público, pero no existe prisa por fijar una fecha. Consideran que todavía hay muchos frentes abiertos por resolver y que el impacto de la llegada de Mourinho ya está plenamente consolidado. El entrenamiento de este viernes contra el Alcorcón servirá de primer contacto con los medios, aunque no esté prevista una rueda de prensa.

Debut, a un mes vista

Para el de Setúbal, el mensaje que debe calar es el de puertas hacia dentro. Más aún después de una temporada en la que los conflictos internos del Real Madrid quedaron al descubierto. Su presentación, así como sus primeras comparecencias ante los medios, son trámites que habrá que cumplir. En el Benfica, un club al que llegó con la temporada ya iniciada, evitó algunas intervenciones públicas en momentos concretos. El foco mediático del Real Madrid, después de dos temporadas sin títulos, es enorme, pero Mourinho quiere dosificar su exposición.

Beast Mode On / El Chiringuito

Por ello ha creado un búnker en Madrid junto a un staff de máxima confianza, al que se ha incorporado una figura transversal como Sami Khedira. El objetivo es minimizar el desgaste de un cargo cuya principal misión pasa por reconstruir al equipo desde el punto de vista deportivo y competitivo. Aunque Mourinho sabe mejor que nadie que el entrenador del Real Madrid también ejerce como portavoz del club. Especialmente en asuntos sensibles que han marcado el posicionamiento de la entidad en las últimas temporadas, como el arbitraje o todo lo relacionado con el caso Negreira.

Por el momento, Mourinho se parapeta en el inicio de una pretemporada cargada de trabajo, en la que todavía no hay resultados ni partidos que permitan realizar una evaluación más precisa. Pronto llegarán las primeras pruebas. Este viernes el equipo disputará un partido de entrenamiento frente al Alcorcón a puerta cerrada, mientras los internacionales continúan reincorporándose al trabajo, como ya ha hecho Valverde. El Real Madrid 2.0 va tomando forma, con el portugués instalado en un perfil bajo que el contexto estival todavía le permite mantener. Pero el fútbol acelera los tiempos y el debut liguero en el RCDE Stadium ya está a solo un mes de distancia: el 22 de agosto.