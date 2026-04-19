Mourinho "se pensaría" la llamada del Real Madrid

En pleno 2026, el nombre de Jose Mourinho sigue en boca de todos. Trece años después de su salida del Santiago Bernabéu, el técnico portugués vuelve a ser uno de los que suenan con fuerza para ocupar el banquillo blanco la próxima temporada. Ver para creer. Evidentemente no es el único. La mala dinámica del equipo de Álvaro Arbeloa, que volverá a estar otra campaña sin rascar ni un solo título, ha llevado a Florentino Pérez a tomar cartas en el asunto y quiere iniciar un nuevo proyecto ganador con un entrenador con experiencia.

Jose Mourinho siempre ha sido santo de la devoción del mandamás del Real Madrid y 'Récord' ya apuntó hace unos días al luso como una opción a tener muy en cuenta. Está haciendo un buen trabajo en el Benfica pese a que no le dará para alzar el título de liga en Portugal y aún se ve con cuerda como para coger las riendas de un gigante como el Real Madrid.

Si aterriza o no en el Real Madrid aún es una incógnita y todo dependerá también de lo que pase en los próximos días, con esa reunión prevista entre Florentino y Arbeloa y en la que se le comunicará al salmantino que no se cuenta con él para la próxima temporada.

No ha habido llamada... todavía

Mourinho es un nombre que empieza a sonar con fuerza porque conoce el club, la dirección y ya conquistó títulos sentado en el banquillo blanco. Además, aún algunos viven con nostalgia aquella etapa. De todos modos, de momento, tal y como informó 'Récord' y puede confirmar SPORT, el preparador portugués no ha recibido ninguna llamada del Real Madrid para conocer su situación y la viabilidad de que pueda salir del Benfica una vez finalice esta campaña. Está centrado en acabar esta temporada de la mejor forma posible y, tal y como mostró en la pasada rueda de prensa, no tiene pensado hablar de futuro ahora mismo.

Eso sí, el de Setúbal no es ajeno a todos los rumores y, según su entorno, está claro que Mourinho "se lo pensaría" si llegara el Real Madrid y le propusiera coger las riendas del equipo. Sabe que con dos o tres retoques, el conjunto blanco está preparado para volver a competir por todo y, evidentemente, le sería muy complicado decir que no. Tiene contrato con el Benfica hasta junio de 2027, pero ya ha dejado claro que el futuro es incierto y no pondría la mano en el fuego por quedarse una temporada más en el club de las águilas.

Mourinho, durante el partido contra el Newcastle de Champions League / ADAM VAUGHAN / EFE

Todo dependerá de si se produce finalmente esa llamada de acercamiento entre Real Madrid y el propio técnico portugués, pero lo que parece muy claro es que el club blanco ya se está empezando a mover para encontrar un entrenador de nivel de cara al próximo curso. Florentino Pérez dejó muy claro que una institución como la madridista no puede estar dos temporadas sin levantar ni un solo título y que este verano habría consecuencias.

La primera es la más sencilla y la que se suele producir: la del entrenador. Sin embargo, no será la única modificación que haya en un Real Madrid donde se espera un mercado de fichajes con muchos movimientos. Tanto de entrada como de salida. Veremos qué palabra tiene el técnico en esta revolución que se viene y si Mourinho finalmente es el elegido.