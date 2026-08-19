Mourinho, sin pelos en la lengua: el no de Rodri, Vinicius, Mbappé y el mercado blanco

Cuando Mourinho habla, siempre deja frases interesantes. El nuevo entrenador del Real Madrid dio su primera entrevista en El Chiringuito con Josep Pedrerol y comentó los grandes temas de actualidad del madridismo. El portugués, como es de costumbre en él, no rehusó ningún tema y entró en todas las polémicas que han rodeado al Real Madrid en estos últimos meses.

La historia del NO de Rodri al Madrid

El mercado del conjunto blanco ha sido intenso. Los merengues han fichado a Dumfries, Konaté, Bernardo Silva, Cucurella y Diomandé. Cinco fichajes de renombre para el portugués. Eso sí, en Madrid se esperaba la llegada de un centrocampista posicional y finalmente, tras el no de Rodri, no llegará nadie más: "No faltan jugadores. No digo que no habrá más fichajes porque el mercado está abierto, pero si me preguntas directamente si está cerrado para mí... sí. Está cerrado", afirmó.

De hecho, cuando se le preguntó por el rechazo de Rodri, Mourinho fue claro y explicó toda la intrahistoria de la operación: "No me falta Rodri, tenemos soluciones, tenemos calidad. Hablé un par de veces con él y el Real Madrid le hizo una oferta muy buena. Rodri ha tenido dudas, ha dudado... y las dudas de Rodri me han creado dudas a mí. Es un jugador extraordinario y muy correcto con nosotros, pero el Real Madrid es de una dimensión que no puede tener jugadores que se lo piensan dos veces. Le deseo el bien... no demasiado bien, obviamente... pero le deseo el bien".

Rodri posando con la camiseta del Barça / FCB

Que vengo con todo lo que tengo. Vengo con el amor que me despierta el Real Madrid, con la responsabilidad que el Real Madrid exige, con la ilusión de un niño que no ha ganado nada...vengo con todo absolutamente todo. Esto de prometer cosas...como se hacía hace 20 años...no voy con estas historias. Si me preguntas si tengo sueños...tengo sueños"

Mou sale en defensa de Mbappé y Vincius

Tras unas temporadas de lío, finalmente Vinicius firmó su renovación, algo que ha gustado mucho a Mourinho: "Obviamente que hablé con él, pero Vinicius se ha enamorado del Real Madrid. Le dije que cuando te vas del Madrid, sabes lo que es el Real Madrid... No te vayas. No vale la pena. Vinicius es otra 'moto'... que da placer verlos trabajar".

El portugués también recordó el incidente racista entre Prestianni y Vinicius. Mou era justamente el entrenador del Benfica en ese duelo: "Prestianni era mi jugador, ya está, no tiene discusión. Si es mi jugador... pueden venir 20 jugadores que estoy con él; no tiene historia. Creo que Vini ahora lo sabe, sabe de qué lado estoy y sabe que puede mirarme y contar conmigo para estar a su lado. Él sabe que voy a estar con él. Creo que la gente tiene que aprender a comportarse con él; hablo también de árbitros. No le respetan. ¿Qué sentido tiene que un estadio pite a uno de los mejores jugadores del mundo cuando no tienes nada contra él?".

Vinícius explica a Mourinho lo sucedido con Prestianni / EP

Mourinho también solo tuvo elogios sobre Mbappé: "Es increíble. Me hace reír alguna vez en el entrenamiento. Porque es demasiado bueno. Es de un nivel estratosférico. Mucha gente falló el año pasado, no solo entrenadores o jugadores. Cuando me hablas de Mbappé, prefiero pensar en lo que Kylian puede ser ahora. Un tío que podía venir el 1 de agosto y se ha presentado el 12... ya me dice algo".

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Algo que preocupa mucho al madridismo es el vestuario. Tras los incidentes del final de la temporada pasada, Mourinho tenía mucho trabajo por delante, aunque el portugués defiende a los suyos: "Me he encontrado un vestuario con muchas ganas de ganar. Me he encontrado un vestuario abierto al sentido común. El comportamiento es intachable".