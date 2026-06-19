Mourinho paraliza la salida de Gonzalo

La situación de Gonzalo García ha dado un giro inesperado en las últimas horas. Cuando todo apuntaba a una salida este verano para buscar minutos lejos del Real Madrid, la irrupción de José Mourinho ha frenado en seco cualquier movimiento y ha dejado su futuro en el aire.

Según ha avanzado Matteo Moretto en Radio MARCA, el técnico portugués ha solicitado al club que detenga las negociaciones abiertas por el delantero hasta poder verlo de primera mano en la pretemporada. Mourinho considera que el canterano reúne condiciones muy interesantes para su idea de juego y quiere tomar una decisión definitiva tras evaluarlo directamente.

Gonzalo Garcia durante un partido contra el Getafe / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Mourinho cambia el escenario

Gonzalo ha realizado una temporada de irrupción en el primer equipo, en la que ha sumado 39 partidos oficiales, con 8 goles y 2 asistencias en 1.470 minutos. Su buen rendimiento ha despertado el interés de varios clubes europeos, especialmente en Alemania e Italia. En las últimas semanas se habían acelerado los contactos para su salida, con la idea de encontrar un proyecto donde fuera protagonista. Ese escenario queda ahora completamente congelado.

La intervención de Mourinho cambia la hoja de ruta: el delantero pasa de tener prácticamente decidido su futuro lejos del Bernabéu a tener la oportunidad de quedarse en el Madrid si logra convencer al técnico portugués en la pretemporada.

Kylian Mbappé y Gonzalo García, durante un cambio en el Mundial de Clubes. / AP

Competencia máxima en el '9'

El contexto para Gonzalo no es nada sencillo. El gran referente del equipo es Mbappé, llamado a liderar el ataque, mientras que Endrick regresa tras su cesión en el Olympique de Lyon con la intención de consolidarse en la plantilla. Dos perfiles de primer nivel que reducen de forma evidente las opciones de tener minutos como delantero centro.

En ese escenario, la continuidad de Gonzalo queda supeditada a su capacidad para convencer a Mourinho durante la pretemporada. El canterano parte con desventaja frente a sus competidores, lo que obliga al club a valorar si podría tener un rol útil como tercera opción o si es mejor buscarle una salida en forma de cesión o venta con opción de repesca para no cortar su progresión.