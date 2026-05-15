Mourinho, ¿un 'pirómano' o un extintor para el incendio del Madrid?

José Mourinho no es un apagafuegos. Tiene, más bien, un traje ignífugo de duración limitada que le permite sobrevivir en clubes donde ya se han disparado todas las alarmas. Esa ha sido su vida desde el momento en que decidió asumir el rol de combatir al Barça de Guardiola en mayo de 2010. El portugués apunta a dejar un Benfica donde todas las miradas se dirigen al palco para hacer su último gran servicio al Real Madrid de un Florentino Pérez que abraza la política de tierra quemada tras dos temporadas sin títulos.

“Rui Costa, cabrón, pide la dimisión”

Mourinho no es ni será un pacificador. Al revés, ha sido un 'pirómano' y un poderoso argumento para los presidentes a los que ha servido fielmente. Rui Costa fue reelegido hace siete meses por los socios del Benfica tras recibir el 65,89 % de los votos en una segunda vuelta con una participación récord en el club lisboeta, algo de lo que además presume la entidad portuguesa. Sin embargo, al término del primer año de su segundo mandato, Da Luz se ha girado contra el palco después de un fin de semana horribilis en el que las diferentes secciones del club perdieron cuatro títulos.

La tragedia se completó con el empate frente al Braga, que deja la clasificación del Benfica para la Champions como una quimera en la última jornada. Como en los tiempos convulsos que vive el Real Madrid, el foco también se puso sobre los ultras, desde donde se escucharon cánticos severos contra los jugadores: “¡No tenéis vergüenza!”. Pero el “Rui Costa, cabrón, pide la dimisión” se fue propagando por las tribunas mientras Mourinho miraba al infinito sin dar pistas sobre su futuro.

El Benfica es una entidad con unos mecanismos democráticos que convierten la protesta en el anticipo de una revolución. Porque los socios pueden tumbar el informe anual o las cuentas, puntos del día que las Sociedades Anónimas Deportivas suelen incluir en sus asambleas casi como un trámite rutinario. Para entonces, Mourinho, que sí es socio del Benfica, a diferencia de Arbeloa en el Real Madrid —como el propio técnico confesó—, puede ser un simple votante y no el actor protagonista.

Química perfecta, resultados inaceptables

Todos los presidentes que terminan su relación con Mourinho acaban echándole de menos. No tanto por sus resultados como por el vínculo personal que consiguen establecer con un hombre de club. “¿Por qué dejamos ir a Mourinho? Fue una despedida amarga. Nuestra química era perfecta y sus logros son evidentes. El simple hecho de haberlo traído aquí fue un gran logro. Ser eliminados por el Benfica no fue el problema, sino la forma en que nos eliminaron”, llegó a reconocer Ali Koç, el presidente del Fenerbahçe que le contrató.

Aquella destitución se produjo en agosto de 2025. Un mes después, Koç perdió las elecciones frente a Sadettin Saran. Mourinho fue el gran argumento electoral de Rui Costa y puede volver a serlo de Florentino Pérez en el proceso al que el presidente blanco dio el pistoletazo de salida este martes 12 de mayo con una declaración incendiaria. La habría firmado el propio The Special One durante su primera etapa en el Real Madrid. Aunque en el Benfica también ha tratado con beligerancia cuestiones arbitrales y ha puesto en el disparadero a algún jugador, sus formas y su estilo han tenido poco que ver con los años de plomo de los 'clásicos'.

Ahora bien, si hay algo que Mourinho no ha perdido es su capacidad para moverse en situaciones tormentosas. A pesar de no haber certificado todavía la clasificación para la Champions, su mera presencia renovó el espíritu de una plantilla que no eligió. Se implicó con el fútbol base y sirvió de escudo para Rui Costa hasta que todas las miradas acabaron dirigiéndose hacia él. Más aún después de que se estén emitiendo, casi en directo, los movimientos del Real Madrid para conseguir el regreso del entrenador de Setúbal, un técnico cuyo hábitat natural sigue siendo el caos, que el Bernabéu ha elevado a la máxima potencia. Donde su predecesor, Arbeloa, 'murió' en un ajuste público de cuentas con Mbappé.