Mourinho, la opción desesperada de Florentino

Florentino tiene mucho trabajo por hacer. Su último proyecto, con Kylian Mbappé a la cabeza, no ha conseguido ganar ningún trofeo importante en dos años y la paciencia de los aficionados es cada vez más corta. En el Bernabéu ya se ha escuchado esta temporada aquello de: "Florentino, dimisión", por lo que deberá dar un golpe de efecto este verano.

Cuando la cosa no funcionó el año pasado, la idea del mercado fue clara: cubrir posiciones con jugadores jóvenes con potencial y firmar a un entrenador moderno. El tiro salió fatal. Xabi Alonso estaba fuera en seis meses tras no poder dominar un vestuario indominable, mientras que los grandes fichajes terminaron siendo todos suplentes en el partido más importante ante el Bayern. Casi 200 millones de euros que no han dado resultado (al menos en el corto plazo).

Xabi Alonso solo duró siete meses desde que lo fichó Florentino Pérez / EFE

Esta temporada no se puede fallar con los fichajes y sobre todo con la elección del entrenador. En el Madrid no va de táctica o de manera de jugar; necesitan un técnico capaz de dominar un cúmulo de estrellas que se volvió imposible de dominar con la llegada de Mbappé.

Mourinho gana enteros

Han sonado muchos nombres para reforzar el banquillo blanco, pero ninguno se termina de concretar. Zidane lo tiene apalabrado con la federación francesa, Pochettino no pudo con Mbappé, Messi y Neymar en París, Klopp no parece por la labor de volver a los banquillos... En todo este descontrol aparece el nombre de José Mourinho.

El portugués se ha dejado querer estos últimos meses para regresar a la que fue su casa durante tres años. No es la principal opción de Florentino, pero en la junta del Madrid hay muchos que añoran su etapa y lo tienen muy bien valorado.

José Mourinho hablando en rueda de prensa como entrenador del Real Madrid / Marca

Mourinho dejó todo abierto en la última rueda de prensa del Benfica tras varias informaciones que apuntan a que estaría encantado de ir al Bernabéu: "No puedo decir algo así porque no depende solo de mí. Usted no puede garantizar que estará en su periódico durante los próximos 10 años. Claro que no puedo garantizarlo", contestó cuando le preguntaron si podía asegurar su continuidad.

El portugués sería una manera de poner orden en el vestuario, como ya hizo en 2011, pero hasta ahora no ha habido ningún contacto directo entre las dos partes. Eso sí, Mou no dudaría y volvería a la que fue su casa. Sería el tercer entrenador en los últimos años que vuelve por segunda vez al banquillo blanco tras las segundas etapas de Zidane y Ancelotti. El primero no repitió, ni de lejos, el nivel de su primera vez; en cambio, el segundo ganó dos Champions más. En Madrid gustan las segundas veces.

¿Arbeloa puede seguir un año más?

El debate interno que hay ahora mismo en la cúpula blanca es si seguir con Arbeloa o no. Se entiende que, sin ganar ningún título, lo más normal sería que dejara el club, pero en la directiva se valora mucho el buen nivel mostrado ante el Bayern de Múnich y el Manchester City, además del trato con los canteranos. No es descartable que siga un año más.

El salmantino siempre ha reiterado en rueda de prensa que es hombre de club y que acatará la decisión de la junta. ¿Arbeloa de segundo de Mourinho? No lo descarten. Todo está abierto en Madrid, pero hasta que no termine la temporada no se tomará ninguna decisión final. El baile de entrenadores ha empezado y el primero en mostrarse a Florentino ha sido Mou.