Mourinho: "Es obvio que hay un problema"

Mourinho sigue viendo cómo su equipo depende de un hilo. El portugués volvió a ver cómo Espí le salvaba una vez más la papeleta en el añadido. A pesar de las muy malas sensaciones de su equipo, el entrenador blanco no fue muy duro contra su equipo.

"Es obvio que hay un problema. Tenemos 3, 4, 5 oportunidades para sentenciar el partido, y no lo hacemos. Oportunidades fáciles, y no las aprovechamos. Y luego el partido de repente pasa de ser fácil a muy difícil. El problema mayor es que una vez que fallan esas oportunidades, y no logran sentenciar el partido, siguen jugando como si hubieran sentenciado el partido, y como si todo estuviera bien. No está bien", dijo el portugués.

A pesar de esto, Mourinho acusó al cansancio y a la atmósfera del estadio en el bajón del equipo: "Tres puntos y nada más. Bajamos intensidad, hemos dejado demasiado espacio. Entran Jude y Brahim para intentar dar más consistencia en el medio. Vini cansado, Arda también. En el momento que hago los cambios y quiero dar más estabilidad, nos hacen el 2-1. Y con el estadio lleno y con ese ambientazo, un equipo que parece muerto con un click está vivo. Luego arriesgo más, el empate no sirve y hacemos el gol con una reacción muy fuerte".

El portugués también destacó el primer encuentro completo de Yan Diomande, que se estrenó con su primera asistencia: "Diomande está creciendo rápidamente. Es muy inteligente, no es fácil jugar 90 minutos con una tarjeta amarilla. Ahora también entiende mejor a sus compañeros de equipo, y se nota lo afilado que está físicamente. Está trabajando duro por el equipo, y estoy contento con él".

Los blancos ganaron y es lo que más celebra Mourinho, pero sabe que hay cosas que preocupan, aunque podrían ser peor: "Si nosotros jugamos mal del 1 al 90, la preocupación es enorme. Pero si tenemos momentos top y bajamos de intensidad, preocupa, pero hemos ganado y todo el crédito para ellos. Era un tramo final fortísimo y lo hemos conseguido. Es más difícil jugar tantos partidos para otros equipos con menos calidad y menos jugadores. Hoy hemos cambiado muchos jugadores. Konaté y Kylian son los únicos que han jugado los 90' contra Inter, Rayo y hoy. Vamos a descansar mañana y jueves ya a pensar en el derbi", finalizó.