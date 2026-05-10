Mourinho niega contactos con el Real Madrid

El Real Madrid llega al Clásico de esta noche en el Spotify Camp Nou en llamas. Sin opciones de título esta temporada, con el vestuario roto tras el grave incidente entre Fede Valverde y Tchouaméni y con muchas críticas a su estrella, Kylian Mbappé. Con este panorama, parece obligado un cambio drástico de rumbo este verano. Y todas las miradas llevan al retorno de José Mourinho al banquillo del equipo blanco por deseo de Florentino Pérez.

El actual entrenador del Benfica ha comparecido esta misma mañana en rueda de prensa en la previa del partido que los suyos juegan este lunes ante el Sporting de Braga y ha negado que haya hablado ya con alguien del Real Madrid de cara al futuro.

"Hay una cosa que me gustaría subrayar. En el mundo del fútbol no son los profesionales quienes tienen interés en ir o no ir. Cuando ocurre algo con jugadores, entrenadores, directivos y profesionales, son los clubes los que muestran interés e inician procedimientos para intentar fichar a las personas que quieren. Siguen hablando del Real Madrid y yo sigo esquivando el tema, pero con total honestidad. No he tenido ningún contacto con el presidente ni con otras personas importantes de la estructura", ha dicho el portugués.

El entrenador del Benfica ha querido dejar claro que está centrado en su equipo, aunque ha dejado la puerta abierta a un cambio de aires en verano: "En las fases finales de las temporadas no hablo con nadie. No he tenido contacto con nadie y hasta el partido contra el Estoril tampoco lo tendré. Después, hay una ventana de una semana en la que tendré libertad para hablar con quien considere que debo hablar. Pero todas las historias que han salido, sobre reuniones, son especulaciones".

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Lo cierto, y a pesar de las palabras de Mourinho, es que Florentino Pérez piensa en él para enderezar la situación del Real Madrid y poner orden en el vestuario blanco y también que en el Benfica empiezan a dar por perdido a su entrenador. De hecho, 'A Bola' apunta a Marco Silva, actual entrenador del Fulham, como el gran candidato para sustituir a Mourinho es Marco Silva, un entrenador muy bien valorado por la dirección deportiva lisboeta.