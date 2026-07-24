Mourinho ya mueve ficha en su regreso al Real Madrid: así fue su primer once

José Mourinho ya ha empezado a perfilar el Real Madrid de su segunda etapa. El técnico portugués dirigió su primer partido desde su regreso al banquillo blanco en un entrenamiento frente al Alcorcón que sirvió para dejar las primeras pistas sobre la idea de equipo que quiere construir.

Con buena parte de los internacionales todavía de vacaciones tras el Mundial 2026, Mourinho no quiso hacer demasiados experimentos y apostó por la base del primer equipo disponible.

Lunin, capitán en el estreno

Andriy Lunin fue el elegido para ocupar la portería y, además, lució el brazalete de capitán. El guardameta ucraniano, que había arrastrado algunas molestias durante los últimos días, recibió la confianza de Mourinho, mientras Thibaut Courtois continuará con su puesta a punto tras lesionarse con Bélgica en el Mundial.

Una defensa con mucho por demostrar

La línea defensiva también dejó varias lecturas. Raúl Asencio formó en el centro de la zaga junto a Dean Huijsen, a pesar de que las últimas informaciones apuntan a que el central no entra en los planes de Mourinho y el club trabaja para encontrarle una salida este verano.

En los laterales aparecieron Trent Alexander-Arnold y Álvaro Carreras. Ambos parten, en principio, por detrás de los recién llegados Denzel Dumfries y Marc Cucurella, mientras que Huijsen tendrá la competencia de Ibrahima Konaté en el eje de la defensa.

Sin embargo, la pretemporada acaba de comenzar y los tres dispondrán de algunas semanas para convencer a Mourinho de que merecen un sitio en el once de la próxima temporada.

Camavinga quiere recuperar su sitio

Mourinho apostó por un 4-2-3-1 con Cestero como mediocentro más posicional y Eduardo Camavinga como principal organizador del juego. El francés, que recibió importantes ofertas durante el mercado, ha decidido continuar en el Real Madrid con un objetivo claro: dejar atrás una temporada muy por debajo de las expectativas y volver a ganarse un puesto en el equipo.

Desde el inicio se mostró muy participativo, ofreciendo siempre una línea de pase, dando fluidez a la circulación y asumiendo responsabilidades en la creación del juego, una declaración de intenciones en este inicio de curso.

Mastantuono provoca el primer penalti

Una de las notas más positivas del encuentro fue Franco Mastantuono. El argentino apenas necesitó un minuto para dejar su huella en el partido. Una gran acción individual terminó con un derribo dentro del área y el colegiado señaló penalti.

Arda Güler, que se incorporó el pasado lunes a la pretemporada después de que Turquía cayera eliminada en la fase de grupos del Mundial 2026, actuó en la mediapunta y fue el encargado de lanzar la pena máxima. Sin embargo, Bañuz adivinó el disparo y evitó el primer tanto del Real Madrid.

Fede Valverde, por su parte, no entró en la convocatoria tras reincorporarse a los entrenamientos el miércoles, una vez finalizadas sus vacaciones después de la eliminación de Uruguay.

Gonzalo, la apuesta de Mourinho

Gonzalo García fue el elegido para comandar el ataque en el primer once de José Mourinho. El delantero, ya plenamente integrado en la dinámica del primer equipo, volvió a recibir la confianza del técnico portugués pese a las informaciones que le sitúan en la órbita del Fulham, ahora dirigido por Álvaro Arbeloa.

Su titularidad confirma que Mourinho valora muy positivamente su perfil y quiere seguir viéndolo de cerca durante la pretemporada antes de que el club tome una decisión sobre su futuro. En la banda izquierda también tuvo su oportunidad Gabri Valero, una de las jóvenes promesas del club, aprovechando las ausencias de los internacionales.

Un Mourinho muy activo desde la banda

Más allá del once inicial, Mourinho también dejó su sello desde el banquillo. El portugués vivió el encuentro con la intensidad que le caracteriza, pendiente de cada detalle desde el pitido inicial, corrigiendo posiciones y dando instrucciones constantes a sus futbolistas.

Solo es el primer 'amistoso' del verano, pero el estreno del técnico ya ha dejado varias conclusiones. Camavinga quiere recuperar el protagonismo perdido, Gonzalo continúa contando con la confianza de Mourinho y varios jóvenes ya comienzan a aprovechar las oportunidades que ofrece una pretemporada marcada por la ausencia de las grandes estrellas.