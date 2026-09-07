Mourinho carga contra los árbitros: "¿Por qué motivo el penalti no ha sido repetido?"

José Mourinho ha vuelto para dar carnaza y ya deja palabras con mucha profundidad. Si en el último encuentro achacaba a sus jugadores ser menos listos que los del Betis, en esta ocasión, hizo un nuevo llamado a su plantilla para recordar que "quiere ganar" y, además, dejar claro que el arbitraje español abunda muchas dudas. Todo ello tras la última sesión de entrenamiento antes de arrancar la Champions League, una competición especialmente aclamada en el Bernabéu que arrancará este martes ante uno de los grandes italianos como es el Inter de Milán, equipo al que el técnico luso le guarda un gran afecto por su pasado en el club entre los años 2008 y 2010.

El Real Madrid, preparado para su primer desafío en la Champions League / Europa Press

SIN RESPUESTAS A LOS 'POR QUÉ'

José Mourinho decidió desviar la rueda de prensa a la pasada polémica en la última jornada liguera, el penalti de Mbappé frente al Betis y su no repetición. "El penalti, ¿por qué no ha sido repetido? ¿El VAR no conoce el reglamento o el VAR no ha querido? Me gustaría que los responsables me respondieran. Si el VAR no repitió el penalti por desconocimiento, tiene que irse a casa. Si es porque no ha querido es todavía peor. ¿Por qué no han llamado al árbitro para verlo? Un poco extraño. Yo quiero ir en la dirección de la honestidad. Pensar que no sabían el reglamento. Pero no puede hacer eso el VAR. No perdimos por eso, quiero ser claro. Pero como entrenador, me gustaría saber por qué el penalti no se repitió. ¿Por qué el capitán del Real Madrid recibe una amarilla por enseñar que es el capitán? Me gustaría saber el motivo. Es el capitán, puede hablar con el árbitro". Unas declaraciones cargadas de rotundidad y contundencia por parte del entrenador portugués, quién prefiere creer que el conjunto arbitral carece de conocimientos del reglamento a pensar en que no quieren pitar a favor del Madrid.

Kylian Mbappé dispara el penalti durante el Betis-Madrid de Liga en La Cartuja / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

LA CHAMPIONS, MOURINHO Y EL REAL MADRID

Valdebebas ha vuelto a estar repleto de prensa nacional e internacional con el motivo de no perder detalle a las declaraciones de Mou, y las expectativas no han dejado que desear. Antes del estreno de los blancos en la máxima competición europea, en la que siempre parten, como mínimo, entre los candidatos a conquistar el título, Mou repasó su idilio con esta competición. "En el Bernabéu he ganado una Champions y he perdido una semifinal por penaltis. He tenido el mejor y el peor recuerdo en este estadio. No pienso en esto. No pienso ni negativo ni positivo". Después de quedarse tres veces consecutivas a las puertas de la final, la ilusión de Mou es ganar la Champions con el Real Madrid, pero no por ello quiere olvidar el trabajo que hizo en su primera etapa. "Son dos periodos diferentes. Cerré mi trabajo en 2013. Lo hemos dado todo, pero es un capítulo cerrado. Esto no tiene nada que ver con el pasado. Son dos momentos diferentes en la historia del Real Madrid. Ahora, es un Real Madrid que ha ganado muchas Champions. No me cambia el modo de pensar. Obviamente, me ilusiona ganar la Champions con el Real Madrid".

Antonio Rüdiger y Michael Olise, durante el Real Madrid - Bayern de la pasada temporada. / Europa Press/Contacto/Acero / Europa Press

EL IMPACTO DE LA DERROTA

La primera derrota con el nuevo Mou llegó ante el Betis, de una manera temprana e inesperada tras generar múltiples ocasiones de gol en aquel encuentro. Pese a ello, asegura que la plantilla ya lo ha olvidado y desde el sábado pusieron el foco en el Inter. "Los he visto como me gusta verlos. Muertos en el vestuario después del partido y recuperados en el entrenamiento de domingo. Hoy ya estaban perfectamente normales. Estamos convencidos de que hicimos un gran partido. Los goles que fallamos son una anormalidad. Estamos bien. Tenemos problemas conocidos para mañana, pero ya está".

NUMEROSAS BAJAS ANTE EL INTER

Las sanciones arrastradas de la pasada campaña, combinadas con las lesiones de Rodrygo, Asencio, Militao y Lunin —quién no se ejercitó por una gripe— provocarán que el Real Madrid cuente con numerosas bajas en su estreno de Champions. Tanto Camavinga —vio la expulsión por doble amarilla— como Güler fueron amonestados en la eliminatoria ante el Bayern de Múnich en el Allianz Arena y deberán cumplir castigo como el reglamento UEFA indica. "El algoritmo del calendario ha elegido este partido para jugarlo en esta situación". Por su parte, Bernardo Silva fue expulsado con roja directa en su último partido de Champions como jugador del Manchester City, precisamente en una jugada donde con su propia mano evitaba el gol de, su ahora compañero Vinicius Jr, que posteriormente dejaba encarrilada la eliminatoria para los blancos. Mourinho no podrá contar con 3 pilares de su centro del campo.

Camavinga volverá al Bernabéu después de su expulsión ante el Bayern / AFP7 vía Europa Press

SUS AMISTADES EN EL INTER

Ha llovido desde que el de Sétubal agrandó la historia del Inter de Milán, tanto que pocas son las personas que conoce actualmente en el club italiano y que lo afronta como un partido más. "En el Inter tengo amigos, antes y después. Pero durante el partido, no". Sin embargo, conserva una relación especial con Chivu, actual entrenador del conjunto rival, "Es uno de los míos y lo será siempre. Me gusta que las cosas le vayan bien y será un placer abrazarle. Entre nosotros hay un pasado importante".

EL REGRESO DE ENDRICK Y TCHOUAMÉNI

Queda la duda con Tchouaméni, Endrick y Thiago, quienes completaron las últimas sesiones con el grupo y podrían ir reapareciendo progresivamente, incluso no se descarta que alguno de ellos pueda colarse en la convocatoria para mañana. Del ariete brasileño pudo asegurar que su estado físico sigue sin ser óptimo. "Está preparado para jugar cinco minutos, diez máximo. Ayer entrenó por primera vez. No juega desde Budapest. No está en condiciones para más. Estará en el banquillo y a lo mejor juega 5-10 minutos."

Endrick, durante un partido de la pasada temporada. / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa / Europa Press

Una rueda de prensa a la altura del 'Special one' que todos recordabamos. Sin tapujos, sin pelos en la lengua y con frases ardientes ha sido la manera en la que ha defendido a su equipo ante la primera gran polémica sufrida por los blancos en apenas cuatro jornadas de liga. Mourinho, sin duda alguna, seguirá en búsqueda de aclaraciones a todas su preguntas respecto al arbitraje español. Mientras tanto, el Real Madrid recibirá mañana en el Bernabéu al Inter de Milán para abrir boca en Champions con un clásico partido europeo.