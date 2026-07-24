El Madrid regresa al 'método Pintus'

Antonio Pintus y José Mourinho comparten itinerarios en sus carreras. El preparador físico dejó el Chelsea en 2000, cuatro años antes de la primera llegada del portugués; aterrizó en el Real Madrid en 2016, tres años después de su marcha; y se incorporó al Inter en 2019, nueve años después de que Mourinho abandonara el conjunto italiano. Por primera vez, sus caminos se cruzan. En la foto de familia con la que se presentó el cuerpo técnico del portugués para su segunda etapa en Valdebebas, el italiano apareció como miembro de pleno derecho.

Dos temporadas difíciles

Las dos últimas temporadas de Pintus en el Real Madrid, club al que regresó en 2021 coincidiendo con la vuelta de Carlo Ancelotti, no salieron según lo esperado. Durante el último curso del técnico de Reggiolo, el preparador físico fue apartado de sus funciones hasta el punto de abandonar las tareas sobre el césped. Con la llegada de Xabi Alonso, uno de los hombres de confianza de Florentino Pérez fue reubicado como Performance Manager.

Era un cargo de nueva creación que lo relegaba al trabajo de oficina, cuando su voluntad y su perfil siempre han estado orientados al acompañamiento diario de los jugadores. Así fue como se popularizó el llamado ‘método Pintus’, que el Real Madrid puso en valor como una de las claves de la secuencia de tres Champions consecutivas. El italiano llegó después de la conquista de la Undécima en Milán y destacó, sobre todo, por el diseño de los picos de forma en primavera, cuando se deciden los títulos.

Antonio Pintus volvió a tomar protagonismo con la llegada de Arbeloa / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

No hubo sintonía con los responsables de la preparación física del equipo de Xabi Alonso, entre ellos Ismael Camenforte, quien ha acompañado al técnico vasco en su nueva etapa en el Chelsea. Representa una escuela muy distinta a la de Pintus, cuyas rutinas no integran el balón como sí sucede en la metodología del preparador catalán, formado en La Masia. La disparidad de ideas se mantuvo hasta que Florentino Pérez obligó a que Pintus regresara al trabajo diario de la preparación física.

Llopis no sigue como entrenador de porteros

El turinés viajó a la Supercopa de Arabia, que acabaría convirtiéndose en el epitafio de Xabi Alonso después de la derrota contra el Barça. El frío saludo del presidente durante la recogida de premios anticipó el relevo por Álvaro Arbeloa, hasta entonces entrenador del Castilla. Un cambio que culminaría también el paso de Pintus de observador a, de nuevo, preparador físico. No consiguió remontar el vuelo de un equipo que ya se había caído y que, a mitad de temporada, solo logró encadenar un buen mes de marzo que terminó siendo un espejismo.

Junto a Pintus también regresó Niko Mihic a los servicios médicos. Volvieron incluso las máscaras de hipoxia que caracterizaron algunos de los episodios de mayor rendimiento de los equipos preparados por el italiano. Ahora reaparece oficialmente en el cuerpo técnico como preparador físico. Comparte cargo y funciones con António Dias, uno de los hombres de Mourinho, conocido como ‘El Profesor’. Formado en el Oporto, trabajó con Nuno Espírito Santo, al que acompañó durante distintas etapas, hasta que ‘The Special One’ se lo llevó al Fenerbahçe.

Ya en el Benfica se consolidaría el actual cuerpo técnico, del que también forman parte João Tralhão, segundo entrenador que ya compareció en lugar de Mourinho en Champions en el Bernabéu; Pedro Machado y Sami Khedira, asistentes técnicos; Sandro Carriço, responsable del área de Sports Sciences; Roberto Merella, analista jefe; y Nuno Santos, entrenador de porteros que sustituye a Luis Llopis. Al técnico vasco, otro empleado del club como Pintus, se le ha ofrecido una reubicación en otras funciones. Llopis valora ahora cuál será el siguiente paso de su carrera, a diferencia del italiano, que vuelve a ejercer como uno de los hombres fuertes del Real Madrid.