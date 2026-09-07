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REAL MADRID
Mourinho y Mbappé, en directo: rueda de prensa previa al partido entre Real Madrid e Inter, en vivo
El entrenador portugués y el delantero francés comparecen ante los medios antes del estreno de la Champions
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Primera derrota
El club blanco viene de perder su primer partido del curso contra el Real Betis por 1-0. Mbappé, precisamente, erró un penalti en el minuto 94.
Estreno en la Champions 2026/27
El Real Madrid estrena una nueva temporada de la Champions en su estadio contra el Inter, el campeón italiano. El encuentro tendrá lugar este martes a las 21 horas.
El entrenador portugués y el delantero francés comparecerán ante los medios de comunicación sobre las 12:15 horas.
¡Buenos días! ¡Bienvenidos al directo de la rueda de prensa de José Mourinho y Kylian Mbappé previa al partido de Champions entre Real Madrid e Inter de Milán!
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