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Mourinho y Mbappé, en directo: rueda de prensa previa al partido entre Real Madrid e Inter, en vivo

El entrenador portugués y el delantero francés comparecen ante los medios antes del estreno de la Champions

José Mourinho, en rueda de prensa

José Mourinho, en rueda de prensa / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

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Mario Roldán

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