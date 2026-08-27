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Mourinho: “Mbappé es increíble; tiene hambre de hacer historia en el Real Madrid”

El técnico portugués elogia al francés Kylian Mbappé, autor de un triplete, y destaca su "hambre" por "hacer historia" en el Real Madrid

Mourinho, sobre los pitos: “Gracias que la afición es así”

Mourinho, sobre los pitos: “Gracias que la afición es así”

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EFE

Madrid

El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, ponderó a su jugador francés Kylian Mbappé, autor de un triplete en la victoria ante la Real Sociedad (4-1), al que catalogó de “increíble” y al que ve con “hambre” de “hacer historia” en el conjunto blanco.

No me gusta comparar jugadores -al ser preguntado por la comparación con Cristiano Ronaldo-, pero este tío -Mbappé- es increíble. Me alegro mucho de que haya hecho historia en el Mundial, pasando a la eternidad del fútbol porque es el que más goles ha hecho. Y le veo con mucha hambre de hacer historia con el Real Madrid”, dijo en rueda de prensa.

“Además de Kylian, el equipo ha sido siempre un equipo, incluso en las dificultades de la primera parte; y el segundo tiempo metimos una o dos marchas más, y el equipo me gustó mucho”, añadió.

“Mbappé es un jugador increíble. Absolutamente increíble. Después, si son 60 o 50 goles ya no puedo decirte. Yo prefiero 40 con títulos que 60 sin títulos. Prefiero 40 con mucho trabajo para el equipo que 60 solo mirando a sí mismo, como pasa muchas veces con los atacantes. Estoy muy contento con él”, completó.

Los pitos del Bernabéu

Un Mourinho que restó importancia a los tímidos pitos al descanso a su equipo y a su jugador, el brasileño Vinícius Junior.

“Ya conocemos al Bernabéu. Y gracias que son así. Es consecuencia de la historia. La exigencia es por la historia. El Real Madrid siempre tiene grandes jugadores y la gente quiere más y más. Los aficionados pueden, y pagan, para tener sus emociones de felicidad y de frustración. Ante los pitos, tranquilidad”, contestó.

“Los pitos y los aplausos tienen algo de justicia siempre. Un par de pitos no hacen nada a nadie, te ayudan a crecer. Pero hay partidos que se van a ganar con dificultades”, continuó.

Y explicó su cambio de Vinícius, sustentado en sus buenas sensaciones tras marcar gol después de haber recibido pitos tras acciones previas sin acierto.

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Sin la sensación positiva de haber marcado el gol nunca le hubiera cambiado. Habiendo partido cada tres días era bueno descansar. La temporada pasada tuvo pitos algunas veces y pensé que sería bueno llevarse esta ovación”, declaró.

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