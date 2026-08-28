Mbappé y Mourinho, unidos por una obsesión pendiente

Kylian Mbappé y José Mourinho comparten un mismo objetivo que será una obsesión para los dos. El francés fichó por el Real Madrid para ganar la Champions que no logró conquistar con el PSG. Paradójicamente, el conjunto parisino ha encadenado dos títulos desde su salida. Para el luso, las tres semifinales alcanzadas con el equipo blanco durante su primera etapa son una espina que todavía sigue clavada.

“Siempre es una obsesión”

Para el francés no se trata únicamente de un objetivo. Él mismo la definió como “una obsesión” cuando todavía jugaba en el PSG: “Lo he intentado cada año y lo intentaré de nuevo. Es lo que quiero”. Ya vestido de blanco, fue todavía más explícito: “¿Qué gran trofeo me queda? La Champions”. Una cuenta pendiente especialmente dolorosa.

Mbappé estuvo cerca de saldarla en 2020, cuando el PSG perdió la final contra el Bayern de Flick. Fue su aproximación más cercana al título durante las siete temporadas que permaneció en París. Los sucesivos fracasos europeos terminaron desgastando su confianza en el proyecto. “Nuestro máximo es esto, es la verdad”, lamentó después de caer nuevamente ante el Bayern en los octavos de 2023.

El jugador del Madrid Kylian Mbappe en Múnich, Alemania. / ANNA SZILAGYI / EFE

Meses después habló de un “techo de cristal” y señaló directamente hacia la construcción de la plantilla. “Podía hacerlo mejor, pero tampoco podía hacer magia”, explicó antes de remitir la responsabilidad a quienes confeccionaban el equipo y dirigían el club.

Su llegada al Real Madrid tampoco ha terminado, por ahora, con la frustración. Sus dos primeras participaciones de blanco finalizaron en los cuartos de final. Primero ante el Arsenal y después frente al Bayern, precisamente el equipo contra el que perdió su única final. Tras el último golpe reconoció que era “decepcionante” quedar eliminado de una competición tan importante y dejó una promesa: “En Madrid, el fracaso nunca ha sido y nunca será una opción”.

La Champions que se le escapó a Mourinho

Mourinho también mantiene una cuenta pendiente con el Real Madrid. El portugués ha ganado dos Champions, con el Oporto en 2004 y el Inter de Milán en 2010, pero nunca pudo levantarla como entrenador del conjunto blanco. Llegó al Bernabéu inmediatamente después de conquistarla con el equipo italiano y con la misión de devolver al Madrid a una final que se le resistía desde 2002. El luso reconstruyó la competitividad europea de un equipo que había encadenado seis eliminaciones consecutivas en los octavos de final. Sin embargo, se quedó durante tres temporadas seguidas a las puertas de la final.

En 2011 cayó contra el Barcelona de Guardiola. Un año después sufrió la derrota más dolorosa. El Madrid perdió 2-1 en Múnich, ganó por idéntico resultado en casa y quedó eliminado en la tanda de penaltis. Cristiano Ronaldo, Kaká y Sergio Ramos fallaron sus lanzamientos. Mourinho siguió la resolución de rodillas sobre el césped, en una imagen que resumió la impotencia de aquella noche.

Mourinho, expulsado en la pasada Champions contra el Real Madrid. / JOSE SENA GOULAO / EFE

Su tercer intento terminó frente al Borussia Dortmund. El 4-1 de la ida obligó al Madrid a perseguir una remontada que rozó en el Bernabéu. El portugués cerró aquella etapa sin la Décima y sin esconder su insatisfacción: “Las tres semifinales de Champions no alimentan mi ego ni me dejan satisfecho”. El Madrid conquistaría el título un año después de su marcha y levantaría otras cinco Copas de Europa durante las trece temporadas que pasó lejos del club.

Las llamadas de Florentino

Mourinho reveló a su regreso que Florentino Pérez lo llamó después de cada uno de esos éxitos. El entrenador siempre rechazó atribuirse una parte del mérito: “No tiene nada que ver conmigo. Los títulos son de los que estaban aquí: Carlo, Zidane, los jugadores y la gente”.

Ahora vuelve para intentar ganar la Champions que no pudo conquistar en su primera etapa. Lo hace junto a un Mbappé que ve en él una ayuda para terminar con su propia frustración. “Sabe cómo ganar y sabe dar la dirección de cómo ir a ganar”, aseguró el delantero después de empezar a trabajar con el portugués.

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El sorteo ha añadido varios componentes emocionales al camino de ambos. El Inter con el que Mourinho alcanzó la cima de Europa visitará el Bernabéu. El Madrid también viajará al campo de la Roma, donde el portugués volvió a conquistar un título continental, y al del Arsenal, verdugo de Mbappé en su primera Champions vestido de blanco. Uno persigue la primera Copa de Europa de su carrera. El otro, la tercera de la suya y la primera como entrenador madridista. Los dos, con máxima presión.