Mourinho mantiene el bloque para su estreno en el Bernabéu

El Real Madrid afrontará este miércoles su primer partido de la temporada en el Santiago Bernabéu con los mismos 23 jugadores que se impusieron al Espanyol en el debut liguero. José Mourinho no introduce novedades en su primera convocatoria como técnico madridista en casa.

Por su parte, Aurélien Tchouaméni no estará disponible pese a haber trabajado con el grupo durante los últimos días. El centrocampista francés no participó en el último entrenamiento antes de la rueda de prensa de Mourinho, un detalle que ya hacía presagiar su ausencia. Tchouaméni arrastra unas molestias que ya le impidieron participar en el amistoso frente al Schalke y estar en la primera jornada, y finalmente el cuerpo técnico ha optado por no correr ningún riesgo.

Mourinho confirmó su baja y quiso rebajar la preocupación en torno al estado físico del jugador. "No es recaída. Ha sufrido mucho en el Mundial. Ha arriesgado, jugó lesionado en la semifinal. Tiene un problema del que no se ha recuperado en vacaciones. Podría haber continuado, pero no puedes empezar una temporada en sufrimiento. Por eso, hemos decidido que vuelva a su mejor versión. No vamos a forzar", declaró.

Tampoco estará Endrick, que continúa con su proceso de recuperación. Mourinho explicó que el delantero sufre una tendinitis y que su ausencia responde, principalmente, a la intención de evitar que el problema vaya a más: "No sé el problema específico. Una pequeña tendinitis; lo hacemos por prevención para que no se agrave".

Bellingham sí estará

Una de las noticias positivas para Mourinho es la recuperación de Jude Bellingham. El inglés terminó el encuentro ante el Espanyol con molestias y salió del estadio cojeando y con hielo, pero se ha recuperado del golpe y estará disponible ante la Real Sociedad.

El conjunto blanco mantiene, eso sí, las mismas bajas de la primera jornada. A las ausencias de Tchouaméni y Endrick se suman Rodrygo Goes, lesionado de gravedad en la rodilla; Éder Militao, con una rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda; Ferland Mendy, con una lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha; Thiago Pitarch, con una lesión de rodilla; y Asencio, con una lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha.

Mourinho también mantiene en la lista a los tres canteranos que ya estuvieron en Cornellà: Jorge Cestero, Alexis Ciria y Mario Rivas. El portugués había avisado en su primera comparecencia de que podía introducir cambios en las convocatorias de los jugadores de la Fábrica, pero finalmente apuesta por la continuidad para su estreno en el Bernabéu.

Convocatoria del Real Madrid ante la Real Sociedad

Porteros: Courtois, Lunin y Mestre.

Defensas: Trent, Dumfries, Huijsen, Rüdiger, Konaté, Carreras, Cucurella y Mario Rivas.

Centrocampistas: Camavinga, Bellingham, Fede Valverde, Bernardo Silva, Arda Güler, Alexis Ciria y Jorge Cestero.

Delanteros: Vinícius, Mbappé, Brahim Díaz, Carlos Espí y Yan Diomande.