REAL MADRID
Mourinho ya manda en Valdebebas: energía y órdenes desde el día uno
El técnico portugués dirigió su primer entrenamiento en Valdebebas trece años después de su anterior etapa, preparando a los jugadores disponibles para la pretemporada.
EFE
José Mourinho, entrenador del Real Madrid, completó este lunes el primer entrenamiento de su segunda etapa en el club blanco, que inició por la mañana con los reconocimientos médicos de los doce jugadores presentes en Valdebebas y que continuó por la tarde con una sesión de trabajo en la que estuvo al mando.
Trece años después de cerrar su cerrar su salida del Real Madrid tras tres temporadas en el banquillo (2010-2013), el técnico portugués dirigió un entrenamiento que dio el pistoletazo de salida a una pretemporada clave para preparar a sus jugadores, huérfanos de títulos en los dos últimos cursos.
Mourinho se puso a los mandos y trabajó con ocho jugadores: Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Eduardo Camavinga, Álvaro Carreras, Andriy Lunin, Gonzalo García, Franco Mastantuono y Raúl Asencio.
Fuera del grupo, para recuperarse de diferentes lesiones, se ejercitaron Ferland Mendy, Éder Militao y Rodrigo Goes. El resto de jugadores de la plantilla del Real Madrid están de vacaciones después de disputar el Mundial o aún están en la Copa del Mundo pendientes de sus selecciones y de las semifinales del torneo.
Entre los que fueron eliminados de la Copa del Mundo y aún tienen días libres están Bernardo Silva (Portugal), Fede Valverde (Uruguay), Arda Güler (Turquía), Thibaut Courtois (Bélgica), Antonio Rüdiger (Alemania), Brahim Díaz (Marruecos), Denzel Dumfries (Países Bajos) y Vinícius Júnior (Brasil).
Más tarde regresarán los futbolistas que aún siguen inmersos en el torneo y tienen que disputar las semifinales: Jude Bellingham (Inglaterra), Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté (Francia) y Marc Cucurella (España).
Este martes, a las 10:00 horas, los jugadores que ya están disponibles para el trabajo volverán a reencontrarse en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, donde José Mourinho dirigirá su segundo entrenamiento de la pretemporada 2026.
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