Mourinho: "En el Madrid hay más de uno que puede ganar el Balón de Oro, y Bellingham es uno de ellos"

Mourinho celebró la tercera victoria consecutiva de su equipo en rueda de prensa. El portugués está consiguiendo recuperar las mejores versiones de futbolistas que estuvieron muy lejos de su nivel el curso pasado. Uno de los grandes ejemplos es el de Bellingham: "Jude es muy exigente consigo mismo y con los compañeros. Eso me gusta mucho. He pactado con él que mi modo de ver fútbol y que no lo quería ver más defender como otro lateral izquierdo. Es algo que he visto muchas veces. La temporada pasada en el Benfica lo explotamos mucho. Hemos organizado el equipo de otro modo, donde él sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Se siente cómodo. En el Madrid hay más de uno para ganar el Balón de Oro, y Bellingham allá está", explicó.

Otro en esta lista de 'resucitados' de Mou es Huijsen. El central fue uno de los grandes criticados del curso pasado y en este lleva tres titularidades seguidas: "No quiero comparar con el año pasado. Lo que he encontrado al inicio de la pretemporada ha sido. Me gusta que un central tenga calidad para salir desde atrás, pero para mí lo más importante sigue siendo la contundencia y la seguridad. Ha evolucionado bastante. Tengo la sensación de que solo ha fallado un pase. Me gustan los defensores que defienden bien; si luego puedes ser guapo y guapo con balón, mejor. El compañero de al lado ayuda". Aunque el portugués también tuvo buenas palabras para Camavinga: "Es un chico que no es muy amado y hoy ha hecho un gran partido".

Bellingham abraza a Mourinho tras su cambio. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

También tuvo unas pocas palabras para el entrenador del Málaga que se quejó del diferente criterio de los colegiados con los dos conjuntos. El portugués no quiso entrar en el juego y sentenció con un contundente: "No merece comentario".

A pesar de las buenas sensaciones, los blancos se despistaron en los últimos minutos con el encuentro sentenciado. Algo que no le gustó ni a Bellingham ni a Mou: "El segundo tiempo fue más de gestión, de ritmo más bajo; el Málaga tuvo más tranquilidad para tener el balón, pero cada vez que acelerábamos, la sensación era siempre que un gol o dos más se podía hacer. Era un objetivo mantener la portería a cero, trabajar bien; no siempre se puede atacar con agresividad, a veces el adversario sale y tenemos que defender bien. Tres puntos importantes".

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El portugués sorprendió a todos con un once con cinco cambios respecto al de la Real, algo que quiere hacer habitual para mantener a todos enchufados: "Es mi objetivo, le dije a los jugadores que iba a hacer muchos cambios antes del día de la Real. Quiero meter gente que tiene tanta calidad como los otros; es una cosa de opción del entrenador, no de tener más o menos calidad porque todos la tienen".