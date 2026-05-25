¡Mourinho le va a salir más caro al Madrid!

Otro palo económico para el Madrid. El fichaje de Jose Mourinho por el club blanco le costará el doble al Madrid en el caso de que Florentino Pérez gane las elecciones previstas para el próximo 7 de junio y el técnico portugués regrese al Bernabéu. La cláusula de salida de Mourinho era de siete millones de euros durante los 10 días siguientes a terminar la competición, por lo expirará en las próximas horas. Su precio ascenderá ahora hasta los 14 millones de euros y el Benfica tiene claro que no perdonará ni un solo euro de esta operación.

Las conversaciones de Mourinho con el Madrid se completaron hace ya semanas, pero el anuncio sorpresa de elecciones por parte de Florentino Pérez y la irrupción de Enrique Riquelme como candidato lo han pospuesto todo. Florentino deseaba anunciar el fichaje hoy mismo, pero el Madrid esperará hasta la celebración de las elecciones para dar formalidad al asunto, ya que sería irresponsable contratarlo cuando el otro candidato en liza a la presidencia tiene otro proyecto.

En el Benfica se frotan las manos con este regalo inesperado del Madrid y están a la espera de acontecimientos, aunque tienen bastante claro que Mou se irá al Madrid. El técnico portugués ha estado en Alemania estos días viendo fútbol y por ahora no ha querido definir públicamente cual será su futuro. Eso sí, en el Benfica ya tienen claro que no continuará y que solo está a la espera de que Florentino gane las elecciones.

El Madrid tampoco desea negociar alguna contraprestación deportiva en este caso y se limitará a pagar la cláusula con el inconveniente del precio final, lo que convertirá a Mourinho en uno de los traspasos más caros de la historia del fútbol en los banquillos. El Benfica tiene lista ya la contratación de Marco Silva como nuevo entrenador. El técnico portugués saldrá del Fulham para hacerse cargo de un nuevo proyecto en la capital lisboeta.