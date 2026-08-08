Mourinho le pide un centrocampista a Florentino y evalúa el debut de Bernardo Silva: "Le hace bien no hacer nada en las vacaciones y está en un estado físico inferior"

En el fondo, José Mourinho sabe que el Madrid necesita más centrocampistas, y de buen pie. Lo sabe el entrenador luso y lo sabe cualquier persona que haya seguido al Real Madrid desde que Toni Kroos colgó las botas tras la Eurocopa de 2024. Que Rodri Hernández no termine en el Santiago Bernabéu es una malísima noticia para el cuadro blanco.

Ni Yan Diomande, Bernardo Silva, Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries o Carlos Espí pueden esconder la gran necesidad del Real Madrid: un centrocampista. Por eso, el golpe con el fichaje de Rodri Hernández es tan importante. José Mourinho lo dejó caer después de vencer al Ferencvaros en un amistoso de pretemporada (1-2).

Fue el debut de un Bernardo Silva que se estrenó con el Madrid disputando la segunda mitad completa y que aún está lejos de su mejor versión física. Así lo explicó el propio entrenador luso ante los micrófonos de Real Madrid TV: "Bernardo no ha tenido minutos y solo ha tenido un par de días de entrenamientos. Es muy importante, pero el pobre ha tenido vacaciones. A él le hace bien a la cabeza no hacer nada durante las vacaciones y se ha presentado en un estado físico inferior al que suele tener y tiene que crecer, pero es un jugador tremendo", explicó.

Un pequeño tirón de orejas que endulzó hablando de su inmensa calidad: "Nos da salida de balón, puede jugar de 6, de 8... Durante el partido he entendido que le faltaba fuerza física y lo he puesto de 10. Es otra posición que Bernardo puede jugar bien. Para un entrenador es perfecto tener a alguien que juega bien en 3 o 4 posiciones", añadió.

Mourinho quiere otro Bernardo Silva

Puesto a hablar, Mourinho pidió a Florentino Pérez otro fichaje: el de un centrocampista. El luso pidió tener una plantilla corta, de unos 20 jugadores, pero considera que necesita más talento en la medular. "Queremos una plantilla corta, con 20 jugadores más los lesionados, que tenemos por algún tiempo, como Rodrygo, Militao, Ferland (Mendy)... Necesitamos también algún jugador que pueda hacer lo que hace Bernardo, que es jugar en diferentes posiciones", espetó.

Jose Mourinho / Europa Press/Contacto/Acero

Tiempo para rastrear el mercado tendrá, ya que aún quedan unas cuantas semanas hasta que se cierre el mercado. Otra cosa es que pueda contar con dicho jugador para los próximos compromisos. Al Madrid le quedan dos amistosos por delante antes de visitar Cornellà para debutar en LaLiga 2026-27 contra el Espanyol el próximo 22 de agosto (21:30 horas).

El 12 de agosto, el equipo de Mourinho se enfrenta al Deportivo de A Coruña en Riazor, y el 16 de agosto cierra la pretemporada contra el Schalke 04 en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen. ¿Habrá más llegadas a la capital?