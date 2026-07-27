Mourinho le pide otro central a Florentino

El mercado del Real Madrid sigue lejos de darse por cerrado. Con la incorporación de Yan Diomande encarrilada y la opción de Rodri todavía sobre la mesa, José Mourinho considera que la plantilla aún necesita retoques para afrontar una temporada en la que el objetivo tiene que ser pelear por todos los títulos.

Según informó la periodista de COPE, Arancha Rodríguez, el conjunto blanco no descarta incorporar otro defensa central antes del cierre del mercado. Se trata de una petición expresa del técnico portugués, aunque cualquier movimiento dependerá de que antes se produzcan salidas que liberen fichas en la primera plantilla y generen ingresos.

Por el momento, el Real Madrid no tiene un nombre definido para reforzar el eje de la zaga. La dirección deportiva mantiene abiertas varias opciones y esperará a que se produzcan salidas antes de dar un paso definitivo. Entre las alternativas que más fuerza han ganado en las últimas semanas aparece Alessandro Bastoni. Según varios medios italianos, el Inter de Milán exigiría alrededor de 70 millones de euros para dejar salir a uno de los pilares de su defensa.

El jugador del Inter Milan Alessandro Bastoni durante el partido de este domingo ante el Roma. / EFE/MATTEO BAZZI

Además del internacional italiano, durante el verano también han sido vinculados al conjunto blanco otros centrales como Renato Veiga, Tomás Araújo o Rúben Dias, todos ellos compatriotas de José Mourinho y perfiles que encajan en las características que busca el técnico portugués.

Asencio, pendiente de resolver su futuro

Por su parte, en cuanto a posibles marchas, uno de los nombres marcados en rojo es el de Raúl Asencio. Diversas informaciones apuntan a que Mourinho ya le habría comunicado que no entra en sus planes para la próxima temporada y que lo mejor para su crecimiento sería encontrar una salida.

En el Santiago Bernabéu contemplan diferentes escenarios. La cesión es una posibilidad, aunque la dirección deportiva priorizaría un traspaso que le permitiera conservar parte de sus derechos o algún tipo de control sobre el futuro del jugador. La decisión final, sin embargo, dependerá del propio futbolista.

Gonzalo, Mastantuono y el caso Vinicius

La delantera también puede sufrir movimientos. Gonzalo García continúa despertando interés en la Premier League y el Fulham, entrenado por Álvaro Arbeloa, se mantiene muy atento a su situación. Aunque Mourinho valora el perfil del delantero por ofrecer un '9' de referencia diferente al resto de atacantes de la plantilla, una oferta importante podría cambiar el escenario.

El delantero del Real Madrid, Gonzalo García. / Sergio Pérez / EFE

Otro nombre que apunta a salir es el de Franco Mastantuono. El argentino llegó como una de las grandes apuestas de futuro, pero su adaptación no ha sido la esperada y el club considera que una cesión sería la mejor solución para que continúe su desarrollo con minutos.

También siguen abiertos dos expedientes. Eduardo Camavinga tiene la intención de continuar en el Real Madrid, aunque en el club escucharían ofertas si llegara una buena propuesta. Más compleja es la situación de Vinicius Jr., cuya renovación permanece estancada. El contrato del brasileño finaliza en junio de 2027 y esta misma semana están previstas nuevas reuniones para intentar desbloquear unas negociaciones que llevan meses sin avances.

Un mercado con muchas piezas

Con los nombres de Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y Bernardo Silva ya oficializados, el club trabaja para cerrar el fichaje de Yan Diomande, cuya llegada podría hacerse oficial en los próximos días. Rodri, por su parte, sigue siendo el gran objetivo para reforzar el centro del campo.

Al mismo tiempo, el club ha seguido reforzando su economía gracias a las ventas y a los porcentajes de futuras plusvalías que conservaba sobre varios canteranos. Las operaciones relacionadas con Nico Paz, Víctor Muñoz, Álvaro Rodríguez, Mario Gila y otros futbolistas formados en Valdebebas han permitido ingresar cerca de 140 millones de euros, una cantidad que otorga margen para afrontar nuevas incorporaciones sin comprometer la estabilidad financiera.

En Valdebebas dan por hecho que aún quedan semanas intensas. Antes de que cierre el mercado habrá nuevas salidas y, si las condiciones lo permiten, también llegarán más refuerzos para completar una plantilla diseñada a la medida de José Mourinho.